Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη σε εργασιακό άγχος και κατάθλιψη

Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα έχει δηλώσει ότι βίωσε στρες, κατάθλιψη ή άγχος στον χώρο εργασίας του, το οποίο είτε δημιουργήθηκε είτε επιδεινώθηκε εκεί. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατατάσσει τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και την αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο με την ίδια σοβαρότητα όπως και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Η Ελλάδα στην κορυφή της λίστας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην αρνητική κορυφή της σχετικής λίστας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την επίδραση της εργασίας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το 49% των Ελλήνων εργαζομένων αναφέρει ότι η δουλειά του επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον συνολικό ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 29% για το 2025.

Η χώρα μας αφήνει πίσω της άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλά ποσοστά, όπως η Φινλανδία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 45%. Ακολουθούν η Κύπρος και η Πολωνία, οι οποίες καταγράφουν αμφότερες ποσοστό 41% των εργαζομένων που έχουν βιώσει άγχος, κατάθλιψη ή έντονο στρες λόγω του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και οι χαμηλότερες επιδόσεις

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του 29% των εργαζομένων που δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω της εργασίας τους, κρύβει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Ενώ η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, υπάρχουν και χώρες με πολύ χαμηλότερα ποσοστά, υποδεικνύοντας διαφορετικές συνθήκες ή προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του εργασιακού στρες.

Στις χαμηλότερες θέσεις της λίστας βρίσκονται η Βουλγαρία και η Σλοβενία, με ποσοστό 21% η καθεμία. Ακολουθεί η Γερμανία με 20%, ενώ στην τελευταία θέση και με το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται η Δανία, με μόλις 19% των εργαζομένων να αναφέρουν ότι η δουλειά τους επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία.

Η ψυχική υγεία ως κομβική παράμετρος

Η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας έχει αναδειχθεί σε ένα ζήτημα που δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δευτερεύον. Αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια ακριβώς σοβαρότητα και προσοχή όπως και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Τα στοιχεία για το έτος 2025 αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η αναγνώριση του εργασιακού στρες, της κατάθλιψης και του άγχους ως σοβαρών παραγόντων που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων, αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους. Η ανάγκη για προστασία της ψυχικής υγείας είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Απέναντι σε αυτή την κρίση που αφορά την ψυχική υγεία των εργαζομένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκρίνει τη θέσπιση ενός νέου και δεσμευτικού ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό θα έχει ως στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που ανακύπτουν στον χώρο εργασίας, εστιάζοντας σε κομβικές παρεμβάσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων. Οι προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία θα αναγνωρίζονται και θα αντιμετωπίζονται συστηματικά, προστατεύοντας έτσι τους εργαζόμενους από τις αρνητικές επιπτώσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος.

Καθολική προστασία για όλους τους εργαζόμενους

Η βασική φιλοσοφία που διέπει τα νέα μέτρα και το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο συμπυκνώνεται στην αρχή της καθολικής προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας οφείλουν να καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους.

Συγκεκριμένα, η προστασία αυτή θα πρέπει να επεκτείνεται σε μισθωτούς, freelancers, καθώς και σε εργαζόμενους σε πλατφόρμες. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιμης σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας για όλους, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες μορφές εργασίας και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta