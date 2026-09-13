Το ιταλικό εργοστάσιο που λειτουργεί 70 ημέρες τον χρόνο με έσοδα εκατομμυρίων

Ένα εργοστάσιο στην Ιταλία, το οποίο λειτουργεί μόλις 70 ημέρες τον χρόνο, καταφέρνει να έχει έσοδα που αγγίζουν τα 777 εκατομμύρια ευρώ. Η μονάδα αυτή, που ανήκει στην εταιρεία Mutti, βρίσκεται περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από την Πάρμα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η παραγωγική της δραστηριότητα συγκεντρώνεται κυρίως μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, παράλληλα με τη συγκομιδή της τομάτας στην περιοχή της Emilia-Romagna, και τα προϊόντα της βρίσκονται σε πολλά ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ.

Ετήσια λειτουργία και σημαντική ανάπτυξη

Το εργοστάσιο της Mutti, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη από τις τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία. Συγκεκριμένα, η παραγωγή του εκτελείται σχεδόν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 70 ημερών τον χρόνο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, περίοδο που συμπίπτει με τη συγκομιδή της τομάτας στην περιοχή της Emilia-Romagna. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στην εταιρεία να επεξεργάζεται τον καρπό στην ιδανική του στιγμή.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, έχει σημειώσει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Τα συνολικά της έσοδα το 1994 ανέρχονταν σε 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεκαπέντε χρόνια αργότερα έφτασαν τα 118 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, τα έσοδα της Mutti ανήλθαν σε 777 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το 60% προήλθε από τις διεθνείς αγορές, με τη Γαλλία να αποτελεί τον κύριο εξαγωγικό της προορισμό.

Εντατική παραγωγική διαδικασία

Κατά τη διάρκεια των 70 ημερών λειτουργίας της, η μονάδα της Mutti λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αξιοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Francesco Mutti, είναι απαραίτητο να επεξεργαστεί το 100% της τομάτας και να παραχθεί το 75% του τελικού προϊόντος μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Η μονάδα υποδέχεται καθημερινά περίπου 200 φορτηγά, καθένα από τα οποία μεταφέρει 25 τόνους τομάτας.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας, η Mutti έχει θέσει ως ανώτατο όριο τις 24 ώρες από τη στιγμή της συγκομιδής έως την έναρξη της επεξεργασίας. Αυτό γίνεται για τη διατήρηση των ιδιοτήτων, της υφής και της γεύσης του καρπού. Η εταιρεία θεωρεί ιδανική την απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων μεταξύ των χωραφιών και του εργοστασίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μεταφοράς.

Αυστηροί έλεγχοι ποιότητας και κατηγοριοποίηση

Πριν την είσοδο των τοματών στην παραγωγή, διενεργείται ένας λεπτομερής έλεγχος ποιότητας. Από κάθε φορτηγό λαμβάνεται ένα δείγμα 15 κιλών, το οποίο αναλύεται μέσω ενός σαρωτή που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, αξιολογούνται περίπου δεκαπέντε παράμετροι, όπως η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, το pH, το χρώμα, καθώς και η παρουσία πράσινων ή αλλοιωμένων καρπών.

Τα φορτία που εγκρίνονται ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες ποιότητας: κανονική, χάλκινη, ασημένια, χρυσή και πλατινένια. Αυτές οι κατηγορίες καθορίζουν τις οικονομικές επιβραβεύσεις που λαμβάνουν οι αγρότες για την παραγωγή τους. Στη συνέχεια, οι τομάτες αναμειγνύονται σε μεγάλες δεξαμενές, με στόχο την επίτευξη μιας ομοιόμορφης πρώτης ύλης. Όπως επισημαίνει η διευθύντρια καινοτομίας, Alice La Tona, η ποιότητα των προϊόντων βασίζεται στην τυποποίηση της πρώτης ύλης.

Παραγωγή βασικών προϊόντων τομάτας

Μετά τη φάση της ανάμειξης, ειδικές μηχανές ψυχρής εκχύλισης διαχωρίζουν τα διαφορετικά μέρη του καρπού. Το μεγαλύτερο μέρος της σάρκας συνθλίβεται για την παραγωγή της γνωστής polpa, δηλαδή της τριμμένης τομάτας, η οποία συσκευάζεται μετά από μια σύντομη διαδικασία θέρμανσης.

Παράλληλα, ο χυμός και η υπόλοιπη σάρκα υποβάλλονται σε μια παρατεταμένη διαδικασία βρασμού. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν η passata και ο συμπυκνωμένος πελτές. Αυτά τα προϊόντα, μαζί με τα σωληνάρια πελτέ τομάτας, αποτελούν τις βασικές γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Mutti κατά τη διάρκεια της θερινής εκστρατείας, διασφαλίζοντας την παρουσία τους σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta