Ένας σεφ ετοιμάζει πίτσες σε smart στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Ο Bradley Alvelo, ένας σεφ με σημαντική εμπειρία σε επαγγελματικές κουζίνες, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εργάζεται, δημιουργώντας μια πρωτότυπη επιχείρηση εστίασης. Το Pizza Pod, όπως ονομάζεται, είναι μια πιτσαρία που λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα μικρό πράσινο Smart αυτοκίνητο, προσφέροντας πίτσες στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία του Alvelo για άμεση επαφή με τους πελάτες και την ελευθερία να αποφασίζει ο ίδιος για το φαγητό που σερβίρει.

Η πορεία και η έμπνευση για το Pizza Pod

Ο Bradley Alvelo έχει περάσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ζωής σε κουζίνες εστιατορίων και υπηρεσιών catering. Σπούδασε στο Culinary Institute of America και εργάστηκε για οργανισμούς όπως το NFL και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον χώρο της εστίασης.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο Alvelo άρχισε να αισθάνεται ότι του έλειπαν στοιχεία που οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να του προσφέρουν. Συγκεκριμένα, αναζητούσε την άμεση επαφή με τους πελάτες του και την αυτονομία να λαμβάνει ο ίδιος τις αποφάσεις σχετικά με το φαγητό που προσφέρει. Αυτή η ανάγκη τον οδήγησε στη δημιουργία μιας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης στην εστίαση.

Μια πιτσαρία σε τέσσερις τροχούς

Το Pizza Pod είναι μια μοναδική πιτσαρία, καθώς δεν διαθέτει τραπεζοκαθίσματα ούτε μια μεγάλη κουζίνα. Αντ' αυτού, στεγάζεται μέσα σε ένα πράσινο Smart αυτοκίνητο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με δύο φούρνους που λειτουργούν με γεννήτρια. Το κινητό αυτό εστιατόριο μετακινείται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης, προσφέροντας φρέσκες πίτσες επί τόπου.

Ο Alvelo ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία για την παρασκευή των προϊόντων του. Η ζύμη προετοιμάζεται εκ των προτέρων σε μια κουζίνα και αφήνεται να ωριμάσει για 72 ώρες, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και τη γεύση της πίτσας. Αυτή η μέθοδος του επιτρέπει να διατηρεί την ποιότητα, ενώ παράλληλα λειτουργεί σε έναν περιορισμένο χώρο.

Επιλογές μενού και τιμές

Το μενού του Pizza Pod περιλαμβάνει πίτσες διαμέτρου έως 30 εκατοστά, με τις τιμές να κυμαίνονται από 16 έως 20 δολάρια. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε κλασικούς συνδυασμούς γεύσεων, αλλά και σε πιο τολμηρές προτάσεις.

Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών βρίσκονται πίτσες με τρούφα και μανιτάρια, αγκινάρα με σκόρδο, καθώς και ζαμπόν με πικάντικο μέλι και burrata. Για όσους αναζητούν κάτι πιο ασυνήθιστο, ο Alvelo προσφέρει και πίτσα με γκουάβα και πεπερόνι, διευρύνοντας τις γευστικές επιλογές των πελατών του.

Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες και οι καθημερινές προκλήσεις

Ο αρχικός στόχος του Bradley Alvelo είναι να κάνει τους πελάτες του να αγαπήσουν αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «η μικρότερη πιτσαρία της Νέας Υόρκης». Πολλοί πελάτες πλησίασαν αρχικά το Pizza Pod από περιέργεια, όμως στη συνέχεια έγιναν τακτικοί, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τον τρόπο που ο σεφ ετοιμάζει τις πίτσες μέσα στο αυτοκίνητο.

Μέσα από την άμεση επαφή με τον κόσμο, προέκυψαν και νέες παραγγελίες από εταιρείες και διάφορες εκδηλώσεις. Ο Alvelo θεωρεί ότι η σχέση που αναπτύσσει με όσους αγοράζουν τα προϊόντα του αποτελεί ένα από τα καλύτερα στοιχεία της δουλειάς του. Ωστόσο, η καθημερινότητα της επιχείρησης έχει πολλές απαιτήσεις. Ο Alvelo πρέπει να είναι ταυτόχρονα μάγειρας, διανομέας, μηχανικός, λογιστής και υπεύθυνος για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον έχει μάθει να είναι ιδιαίτερα δημιουργικός και να επιλύει προβλήματα γρήγορα και επιτόπου μέσα στο αυτοκίνητο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει συνέβη όταν η γεννήτρια σταμάτησε να λειτουργεί ενώ αρκετές πίτσες βρίσκονταν ήδη στους φούρνους και οι πελάτες περίμεναν. Σε εκείνη την περίπτωση, ο Alvelo χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία και να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η ικανοποίηση από την αυτονομία και τη δημιουργία

Παρά τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η λειτουργία μιας τόσο ιδιότυπης επιχείρησης, ο Bradley Alvelo δηλώνει ότι πλέον απολαμβάνει ένα κομμάτι του επαγγέλματος που του είχε λείψει στα χρόνια της εταιρικής εστίασης. Το Pizza Pod, αν και μια μικρή επιχείρηση, του προσφέρει την ελευθερία να αποφασίζει τι θα μαγειρέψει, πώς θα το παρασκευάσει και πώς θα επικοινωνήσει με τους πελάτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta