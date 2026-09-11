ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 16 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας στην Αττική και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ως απάντηση στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση και τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αγωνιστικών δράσεων, με βασικούς στόχους τη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας, αξιοπρεπών μισθών και την προάσπιση της δημόσιας παιδείας και υγείας.

Η απόφαση για στάση εργασίας και συγκέντρωση

Σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η στάση εργασίας στην Αττική θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη της βάρδιας. Αυτή η χρονική κάλυψη δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες δράσεις.

Αμέσως μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, στις 13:00, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα. Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της δυναμικής παρουσίας για την προώθηση των αιτημάτων τους.

Οι βασικοί λόγοι της κινητοποίησης

Η κήρυξη της στάσης εργασίας και η διοργάνωση της συγκέντρωσης γίνονται «ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ. Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτή την πρωτοβουλία, θεωρώντας ότι επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Επιπλέον, η κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η ΑΔΕΔΥ υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξαγγελίες «σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους», κάτι που αποτελεί κεντρικό σημείο της διαμαρτυρίας.

Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για μια «συνεχιζόμενη επίθεση» που δέχονται οι εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης, αναφέρονται συγκεκριμένα το νέο πειθαρχικό, το οποίο θεωρείται ότι πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση.

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι η «επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας», ένα ζήτημα που προκαλεί έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Η Ομοσπονδία εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση σε τέτοιες ενέργειες, οι οποίες, κατά την άποψή της, υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια της εργασίας.

Οι διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ ξεκαθαρίζει τους στόχους του αγώνα της. «Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία», τονίζεται, υπογραμμίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της εργασιακής ασφάλειας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Η διεκδίκηση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ απαιτεί «πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς», ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Ο αγώνας επεκτείνεται και «ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων», προασπίζοντας το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τη συνδικαλιστική δράση. Τέλος, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι «παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο τον λαό», βάζοντας τις ανάγκες των πολιτών στο προσκήνιο.

Κάλεσμα για κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων

Η ΑΔΕΔΥ δεν περιορίζεται στην προγραμματισμένη στάση εργασίας και συγκέντρωση, αλλά καλεί σε «κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων, που θα ακολουθήσουν». Η κινητοποίηση της 16ης Σεπτεμβρίου 2026 θεωρείται ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου «αγωνιστικών κινηματικών δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε».

Η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν ενεργά, δίνοντας τη δική τους απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές που, κατά την άποψή της, θίγουν τα συμφέροντά τους. Η δήλωση «βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο» συνοψίζει το πνεύμα της κινητοποίησης και την αποφασιστικότητα της ΑΔΕΔΥ να συνεχίσει τον αγώνα για τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και του λαού γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos