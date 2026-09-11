Προσωπική πρόταση Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας δύο μηνών προκαλεί αντιδράσεις

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. Αιτία στάθηκε η δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι προσωπικά θα εισηγηθεί, σε περίπτωση επανεκλογής της Νέας Δημοκρατίας, το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόνο για δύο μήνες. Η πρόταση αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την ΕΛΑΣ να επικρίνει την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού.

Η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι «προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες». Ο ίδιος εξήγησε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση που θα πει πως δεν βρίσκει προσωπικό». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα χρήματα που θα προκύψουν από την περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει «να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «άλλα επιδόματα, όπως τα αναπηρικά και της μητρότητας, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν». Υποστήριξε επίσης ότι η παραπάνω θέση αποτελεί προσωπική του άποψη. Ωστόσο, η δήλωση αυτή ξεσήκωσε άμεσα θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Σφοδρή αντίδραση από την ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σημείωσε ότι ο κ. Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, προχώρησε σε μια «βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση» σε πρόσφατη συνέντευξή του. Με «ωμό τρόπο» δήλωσε πως «προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο λόγος που επικαλέστηκε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι η χώρα μας έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και «πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα». Η ΕΛΑΣ εξέφρασε την άποψη ότι οι υπουργοί της ΝΔ δεν γνωρίζουν σε ποια χώρα ζουν, προειδοποιώντας ότι «μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες».

Κοινωνικός αυτοματισμός και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κατά την ΕΛΑΣ, «ο κ. Μαρινάκης δεν έκανε “λάθος”». Θεωρεί ότι η δήλωσή του είναι «απόλυτα συνειδητή» και αποσκοπεί στο να «κλείσει το μάτι στο “κενό” που άφησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας». Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «για ακόμη μια φορά ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της».

Η ΕΛΑΣ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της πρότασης, αναφέροντας: «Λες και η εξαθλίωση των ανέργων, οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι περικοπές επιδομάτων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα δώσουν ώθηση στο επιχειρείν». Επισημαίνει πως «όλοι οι μικρομεσαίοι κλάδοι είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό» και ότι το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης «πήγε στους ημέτερους κουμπάρους της κυβέρνησης, χωρίς καμία δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και να επεκταθούν σε νέες αγορές ενισχύοντας τις υποδομές τους».

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας κατά την ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλή θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγικότητα της Εργασίας». Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, «δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε υπεραπασχόληση σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας και απουσία εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης».

Επιπλέον, η ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι «43% περίπου των νέων προσλήψεων είναι πια μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, που σημαίνει 472 ευρώ καθαρά». Τέλος, αναφέρθηκε ότι «περίπου μέσα σε έναν χρόνο 5.000 συμβάσεις πλήρο».

Με πληροφορίες από: Topontiki