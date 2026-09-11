Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιτάχυνε τις ρυθμίσεις, φτάνοντας τις 69.997

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός συνέχισε να κινείται με υψηλούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, παρά την παραδοσιακή εποχικότητα του μήνα που συνήθως αναστέλλει τις προθεσμίες για τη χορήγηση προτάσεων ρύθμισης από τους πιστωτές. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Οι συνολικές ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτού του εργαλείου έχουν πλέον φτάσει τις 69.997, αντιπροσωπεύοντας αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πορεία του μηχανισμού και οι συνολικές ρυθμίσεις

Η δραστηριότητα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τον Αύγουστο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τις 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις να προστίθενται στον συνολικό αριθμό. Αυτή η επίδοση είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο Αύγουστος χαρακτηρίζεται από την αναστολή των προθεσμιών για τις προτάσεις ρύθμισης από τους πιστωτές, όπως προβλέπεται εκ του νόμου.

Το ποσοστό των αιτήσεων που λαμβάνουν έγκριση παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%. Αυτή η διατήρηση του υψηλού ποσοστού αποδίδεται στη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού.

Στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και αναστολές πλειστηριασμών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός διατηρεί ένα θετικό πρόσημο όσον αφορά τη συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις που αφορούν ευάλωτους οφειλέτες. Από αυτό τον αριθμό, οι 528 ρυθμίσεις αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), υπογραμμίζοντας την ειδική μέριμνα για αυτή την κατηγορία πολιτών.

Παράλληλα, ο μηχανισμός έχει συμβάλει στην επίτευξη 627 αναστολών πλειστηριασμών. Αυτές οι αναστολές προσφέρουν ουσιαστική προστασία στην περιουσία των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών τους, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας.

Διμερείς ρυθμίσεις και τραπεζικά χαρτοφυλάκια

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και τον Ιούλιο στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς της αγοράς. Αυτοί οι φορείς είναι οι Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Οι επιτυχείς ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν ανήλθαν συνολικά σε 372 εκατομμύρια ευρώ, αφορώντας 4.233 οφειλέτες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει οι τράπεζες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραμένουν στα χαρτοφυλάκιά τους βρίσκονται ήδη σε καθεστώς ρύθμισης. Αυτό δείχνει μια συνεχή προσπάθεια διαχείρισης των κόκκινων δανείων και την ενσωμάτωσή τους σε βιώσιμες λύσεις.

Τα ποσοστά «κουρέματος» οφειλών

Στον τομέα των διαγραφών οφειλών, διαπιστώνεται ότι το μέσο «κούρεμα» για τις οφειλές προς το Δημόσιο τον Αύγουστο ανήλθε σε 13,5%. Αντίστοιχα, για τις οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς, το μέσο «κούρεμα» διαμορφώθηκε στο 28,3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ένα σημαντικό ποσοστό, το 48,4% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς, έλαβε κούρεμα που ξεπέρασε το 30%. Το συνολικό ποσό της διαγραφής οφειλών μέσω του μηχανισμού ανέρχεται σε 6,66 δισεκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στους οφειλέτες.

Νέα εργαλεία και όρια οφειλών

Μια σημαντική εξέλιξη είναι η ενεργοποίηση, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ενός πρόσθετου εργαλείου για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, με τη ρευστοποίηση τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν.

Παράλληλα, η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δέχεται ήδη αιτήσεις για οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Ο μηχανισμός προσφέρει ευέλικτες λύσεις αποπληρωμής, με δυνατότητα έως και 240 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεων για τις οφειλές προς τις τράπεζες, διευκολύνοντας την αποκατάσταση της οικονομικής τους κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Newsit