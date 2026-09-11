Το πετρέλαιο καλπάζει προς τα 110 δολάρια εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο καταγράφει ένα σημαντικό άλμα στις διεθνείς αγορές, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος τροφοδοτείται κυρίως από την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενες και παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, με την αγορά να βρίσκεται σε εγρήγορση και τους αναλυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η ανοδική πορεία των τιμών του αργού

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 108 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις συναλλαγές της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή η εξέλιξη το φέρνει σε τροχιά για να καταγράψει μια εντυπωσιακή εβδομαδιαία άνοδο που ξεπερνά το 12%, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναταραχή στην αγορά.

Πρόκειται για την πιο σημαντική εβδομαδιαία αύξηση που έχει παρατηρηθεί στην αγορά από τα μέσα Ιουλίου, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή δυναμική του ράλι των τιμών. Η ανθεκτικότητα αυτής της ανόδου διατηρείται ακλόνητη μετά την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας την ψυχολογία των επενδυτών.

Παράλληλα με το Brent, σημαντικό άλμα καταγράφει και το αμερικανικού τύπου αργό WTI. Τα συμβόλαια του WTI διαπραγματεύονται πλέον στα 103 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς ενέργειας που βρίσκεται σε μια εκρηκτική κατάσταση λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ως κινητήριος μοχλός

Οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου χαρακτηρίζονται ως εκρηκτικές, με τις τιμές να επηρεάζονται άμεσα και καθοριστικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα που τροφοδοτεί την ανοδική πορεία του μαύρου χρυσού, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Αυτή η ένταση έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους αναλυτές και τους παράγοντες της αγοράς για ενδεχόμενες και παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Οι φόβοι αυτοί μεταφράζονται άμεσα σε αυξημένες τιμές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια εν μέσω της κλιμακούμενης αβεβαιότητας και των πιθανών επιπτώσεων στην παραγωγή και διακίνηση πετρελαίου.

Προειδοποιήσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης

Κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τον σχετικά με την πιθανή διάρκεια του πολέμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του υπολοίπου της θητείας του Προέδρου, προσδίδοντας μια μακροχρόνια διάσταση στην κρίση.

Η θητεία του Προέδρου Τραμπ λήγει τον Ιανουάριο του 2029, γεγονός που υποδηλώνει μια προοπτική μακροχρόνιας περιόδου αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αναπόφευκτα άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και τις τιμές των καυσίμων, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία.

Η αποφασιστικότητα των Ιρανών ηγετών

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί ηγέτες φέρονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις μάχες, διατηρώντας μια σταθερή στάση απέναντι στην κλιμακούμενη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αποφασιστικότητα εκδηλώνεται παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται ο πόλεμος για τη χώρα τους, δείχνοντας ότι η σύγκρουση έχει λάβει διαστάσεις πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις.

Οι Ιρανοί ηγέτες θεωρούν τη συγκεκριμένη σύγκρουση ως μια υπαρξιακή απειλή για το Ιράν, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτή η θεώρηση συμβάλλει στην περαιτέρω όξυνση της κατάστασης στην περιοχή και στην διατήρηση της αβεβαιότητας στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki