Συνεχίζεται το ράλι των προθεσμιακών στον ηλεκτρισμό, πάνω από 200 ευρώ το ελληνικό συμβόλαιο Ιανουαρίου

Οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού βρίσκονται σε περίοδο έντονων ανατιμήσεων στα προθεσμιακά συμβόλαια, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Το φαινόμενο αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά τις τιμές, με το ελληνικό συμβόλαιο για τον Ιανουάριο να έχει πλέον ξεπεράσει το όριο των 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η άνοδος αυτή αποτελεί συνέχεια ενός ράλι που ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν.

Η πορεία των ευρωπαϊκών προθεσμιακών συμβολαίων

Το ράλι των ανατιμήσεων στα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρισμού, το οποίο χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες τις ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε ήδη από την άνοιξη. Εκείνη την περίοδο, τα συμβόλαια για τον Ιανουάριο, τόσο της Γερμανίας όσο και της Ιταλίας, διαπραγματεύονταν στα 110 και 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα αντίστοιχα.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στα μέσα Αυγούστου, οι τιμές είχαν φτάσει τα 148 ευρώ για τη Γερμανία και τα 164 ευρώ για την Ιταλία. Πλέον, τα ίδια συμβόλαια έχουν ανέλθει στα 181 ευρώ και 204 ευρώ αντίστοιχα, καταδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη πίεση στις αγορές.

Η ελληνική αγορά και το συμβόλαιο Ιανουαρίου

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο για τον Ιανουάριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ΕΕΧ, ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία. Ενώ τον Αύγουστο η τιμή του ανερχόταν στα 165 ευρώ, σήμερα έχει «σπάσει» το φράγμα των 200 ευρώ, φτάνοντας τα 206 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη τις τελευταίες ημέρες, καθώς το εν λόγω συμβόλαιο κατέγραψε άνοδο 12 ευρώ μόλις μέσα σε τρεις ημέρες. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία κινούνται οι τιμές στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι αντιπροσωπεύουν τα προθεσμιακά συμβόλαια

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια, ή futures, δεν αποτελούν προβλέψεις για τις πραγματικές τιμές που θα επικρατήσουν κατά την περίοδο αναφοράς. Αντιθέτως, τα futures είναι η τιμή που καλείται να καταβάλει κάποιος σήμερα, προκειμένου να εξασφαλίσει συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για παράδοση σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή.

Παρόλο που δεν είναι προβλέψεις, τα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν ως μια σημαντική ένδειξη για την κατεύθυνση που εκτιμά η αγορά ότι θα κινηθούν οι τιμές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο γεωπολιτικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές.

Οι τρέχουσες τιμές ηλεκτρισμού στην Ευρώπη

Εκτός από τα προθεσμιακά, και οι καθημερινές τιμές ηλεκτρισμού σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον ξεπεράσει το φράγμα των 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Αυτό υπογραμμίζει το δύσκολο ενεργειακό περιβάλλον που επικρατεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης ημέρας, χώρες όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Κροατία βρέθηκαν πάνω από αυτό το όριο. Η Ελλάδα, την ίδια ημέρα, κατέγραψε μια τιμή στα 183 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις τιμές ρεύματος

Μέσα σε αυτό το δύσκολο ενεργειακό περιβάλλον, η κυβέρνηση παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το δικό της σχέδιο. Στόχος του σχεδίου είναι η μείωση των τελικών τιμών ρεύματος κατά 30% έως το έτος 2029, προσπαθώντας να ανακουφίσει τους καταναλωτές.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, λαμβάνεται υπόψη μια σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο τα επόμενα χρόνια, καθώς και μια εξομάλυνση στις ενεργειακές αγορές. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει θέσει τον πήχη ψηλά, φιλοδοξώντας να επαναφέρει τις τιμές σε επίπεδα χαμηλότερα από το σημείο που βρίσκονταν πριν την έναρξη της τωρινής ενεργειακής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Newsit