Νέα παράταση για την ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων λόγω καθυστέρησης του ΜΙΔΑ

Νέα παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων αναμένεται να δοθεί, καθώς παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Η ρύθμιση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο η μη ετοιμότητα του ψηφιακού εργαλείου καθιστά την εφαρμογή της πρακτικά ανεφάρμοστη.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) έχει ήδη ζητήσει επίσημα εξάμηνη παράταση, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη λειτουργικότητα του Μητρώου και τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής. Η Ομοσπονδία εκφράζει ανησυχίες για τον κίνδυνο επιβολής άδικων ποινών σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στην έναρξη της λειτουργίας του. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ στη συνέχεια η εκκίνησή του μετατέθηκε για το καλοκαίρι.

Πλέον, η έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ αναμένεται να γίνει ακόμη αργότερα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του νέου καθεστώτος ηλεκτρονικής πληρωμής των μισθωμάτων στην προγραμματισμένη ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου.

Το επίσημο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για εξάμηνη παράταση

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ζητεί επισήμως μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής πληρωμής των ενοικίων. Το αίτημα αυτό βασίζεται όχι μόνο στην καθυστέρηση του ΜΙΔΑ, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση.

Η Ομοσπονδία ζητά τουλάχιστον εξάμηνη παράταση από την ημέρα που θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά το Μητρώο, υπογραμμίζοντας ότι «είναι παράλογο να ενεργοποιηθεί ένα υποχρεωτικό μέτρο με βαριές κυρώσεις, χωρίς να είναι έτοιμο το ψηφιακό εργαλείο υποδοχής του».

Το νέο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πληρωμής

Με βάση το νέο πλαίσιο, όταν αυτό τεθεί σε εφαρμογή, οι ενοικιαστές θα υποχρεούνται να καταθέτουν το ενοίκιο αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί επίσημα από τον ιδιοκτήτη στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ.

Στο Μητρώο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα ενοίκια, ώστε να είναι δυνατές οι απαραίτητες διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, η εφαρμογή δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης του ΜΙΔΑ παραμένει ημιτελής, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να δηλώσουν τους λογαριασμούς τους και το σύστημα να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτόματες διασταυρώσεις.

Οι κίνδυνοι για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει τον κίνδυνο επιβολής «άδικων ποινών» τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές, εάν το μέτρο της ηλεκτρονικής πληρωμής εφαρμοστεί χωρίς την πλήρη ετοιμότητα του συστήματος.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση φόρου 5% επί των εισοδημάτων από ενοίκια, αν η πληρωμή δεν καταγραφεί σωστά στο σύστημα. Παράλληλα, οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας στεγαστικών επιδομάτων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων μίσθωσης, εάν δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ανάγκη για εξειδίκευση και εξαιρέσεις

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση είναι η απουσία της Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύει το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου. Η απόφαση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς θα καθορίζει πιθανές εξαιρέσεις από την υποχρέωση ηλεκτρονικής πληρωμής.

Επιπλέον, η Υπουργική Απόφαση θα διευκρινίζει τον τρόπο διαχείρισης ειδικών περιπτώσεων, όπως η είσπραξη μισθωμάτων από πληρεξούσιους, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή τρίτα πρόσωπα, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του συστήματος για όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Enikos