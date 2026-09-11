Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Χαμηλότερα κέρδη το 2025 παρά το ισχυρό ταμείο

Με χαμηλότερη κερδοφορία ολοκλήρωσε το 2025 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην εγχώρια αγορά μπίρας, παρά το γεγονός ότι διατήρησε ένα ιδιαίτερα ισχυρό ταμείο. Οι πιέσεις που παρατηρήθηκαν στην κατανάλωση, σε συνδυασμό με την αύξηση επιμέρους κατηγοριών κόστους, αποτυπώθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Αυτή η εικόνα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει του 2026, καθώς ο τουρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο η εγχώρια κατανάλωση εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια συγκράτησης, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον για την αγορά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Ο κύκλος εργασιών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το 2025 διαμορφώθηκε στα 453 εκατ. ευρώ. Παρά τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας σημείωσαν υποχώρηση, φτάνοντας τα 54,9 εκατ. ευρώ, έναντι 66,3 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη χρήση. Η κάμψη αυτή αντικατοπτρίζει τις γενικότερες πιέσεις που δέχθηκε η αγορά.

Ανάλογη ήταν η τάση και στην καθαρή κερδοφορία, η οποία περιορίστηκε στα 42 εκατ. ευρώ για το 2025, σε σύγκριση με τα 49,8 εκατ. ευρώ που είχε παρουσιάσει η εταιρεία το 2024. Η μείωση αυτή στην κερδοφορία οφείλεται κυρίως στις προαναφερθείσες πιέσεις στην κατανάλωση και την αύξηση των λειτουργικών δαπανών.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και ταμειακά διαθέσιμα

Παρά την κάμψη των κερδών, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει σημαντική χρηματοοικονομική δύναμη, γεγονός που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της αγοράς. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν στα 122,79 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση σε σχέση με τα 121,81 εκατ. ευρώ που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα.

Αυτό το ποσό δημιουργεί ένα ισχυρό «μαξιλάρι» για την εταιρεία, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μελλοντικές επενδύσεις και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων διακυμάνσεων στην αγορά. Η διατήρηση ενός τόσο ισχυρού ταμείου υπογραμμίζει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της εταιρείας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Μεταβολές στο κόστος λειτουργίας και προσωπικού

Στο μέτωπο των δαπανών, οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας κατέγραψαν αύξηση, φτάνοντας τα 99,99 εκατ. ευρώ το 2025, από 96,12 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον, οι ενεργειακές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

Αντίθετα με τις άλλες κατηγορίες δαπανών, το κόστος προσωπικού εμφάνισε μείωση, διαμορφούμενο στα 41,82 εκατ. ευρώ έναντι 45,47 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Παρά τη χαμηλότερη κερδοφορία, η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 33,56 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τα κέρδη της χρήσης καθώς και από κέρδη προηγούμενων ετών, δείχνοντας τη δέσμευσή της προς τους μετόχους.

Στρατηγική και προκλήσεις για το 2026

Για το τρέχον έτος, 2026, η διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εκτιμά ότι η εταιρεία θα διατηρήσει την κερδοφορία της. Η στρατηγική για το 2026 εστιάζει σε συγκεκριμένους άξονες, περιλαμβάνοντας την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των σημάτων της, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας στις λειτουργίες της, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Το μεγάλο ζητούμενο για την πορεία της εταιρείας παραμένει η εξέλιξη της κατανάλωσης. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό στήριγμα για τον κλάδο της ζυθοποιίας, όμως δεν θεωρείται επαρκής από μόνη της για να αντισταθμίσει πλήρως τις πιέσεις που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά και επηρεάζουν τα νοικοκυριά.

Με τα νοικοκυριά να συνεχίζουν να μετρούν τις δαπάνες τους, το 2026 διαμορφώνεται ως μία ακόμη χρονιά όπου οι όγκοι πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους θα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των προσπαθειών της διοίκησης, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki