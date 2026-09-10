E-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου

Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση των ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου 2026, ενημερώνοντας τους δικαιούχους για το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Η διαδικασία πληρωμής θα ακολουθήσει τον καθιερωμένο κανόνα του διαχωρισμού, ο οποίος εφαρμόζεται μεταξύ των συνταξιούχων που προέρχονται από ταμεία μισθωτών και εκείνων που ανήκουν στα ταμεία των μη μισθωτών. Οι σχετικές ημερομηνίες έχουν διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση όλων των συνταξιούχων.

Πληρωμές για μη μισθωτούς και επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η πρώτη φάση των πληρωμών έχει οριστεί για την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Την ημέρα αυτή, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα τέως ταμεία των μη μισθωτών. Αυτά τα ταμεία περιλαμβάνουν τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα συνταξιούχων που δεν εργάζονταν ως μισθωτοί.

Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία, δηλαδή την 25η Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016. Οι συγκεκριμένες πληρωμές θα διενεργηθούν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ). Αυτή η κατηγορία αφορά τόσο τους μισθωτούς όσο και τους μη μισθωτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα, διασφαλίζοντας την ενιαία αντιμετώπιση των νέων συνταξιούχων.

Τέλος, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η πληρωμή αφορά τόσο τους μη μισθωτούς όσο και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ολοκληρώνοντας την πρώτη δέσμη πληρωμών για τον μήνα Οκτώβριο. Ο διαχωρισμός αυτός εξασφαλίζει τη σαφήνεια και την οργάνωση στην καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών.

Καταβολή συντάξεων για μισθωτούς και το Δημόσιο

Η δεύτερη ομάδα πληρωμών των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων που αφορούν τους μισθωτούς. Στα ταμεία αυτά περιλαμβάνονται το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), τα ταμεία των τραπεζών, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Επίσης, στην ίδια ημερομηνία, θα πληρωθούν οι συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων ταμείων, τα οποία αποτελούν μέρος του συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ταμείο Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) και το Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού – Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ). Η λίστα των δικαιούχων της 29ης Σεπτεμβρίου 2026 επεκτείνεται και στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών (ΕΤΑΤ) και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Τέλος, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων με την πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων που αφορούν αποκλειστικά το Δημόσιο. Με την ολοκλήρωση αυτών των πληρωμών, ο e-ΕΦΚΑ εκπληρώνει το χρονοδιάγραμμα για τις συντάξεις του μηνός Οκτωβρίου 2026, διασφαλίζοντας την ομαλή και έγκαιρη καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών σε όλους τους δικαιούχους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis