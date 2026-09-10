Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 105 δολάρια, με αύξηση 30% από τον Αύγουστο

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με το Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να φτάνει τα 100 δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω της νέας έξαρσης της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Μέση Ανατολή, η οποία διανύει πλέον τον έβδομο μήνα της. Η κατάσταση αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τη συνέχιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν υπό απειλή.

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου

Το πετρέλαιο τύπου Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 4% την Πέμπτη. Η άνοδος αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης, καθώς οι τιμές του Brent έχουν εκτιναχθεί κατά περισσότερο από 30% από τα επίπεδα του Αυγούστου. Τον Αύγουστο, υπήρχαν ελπίδες για τερματισμό του πολέμου μετά από μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ωστόσο αποδείχθηκε βραχύβια.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο. Τα συμβόλαια του West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 3,99 δολαρίων ή 4,15%, φτάνοντας συγκεκριμένα στα 100,04 δολάρια. Η συνεχιζόμενη αυτή άνοδος των τιμών υπογραμμίζει την αστάθεια στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης σε Μέση Ανατολή

Η ανοδική πορεία του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με τη δήλωση του Ιράν ότι είναι προετοιμασμένο για έναν ακόμη πιο σφοδρό πόλεμο. Αυτή η δήλωση ήρθε μετά τη νέα έξαρση της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας στις αγορές.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για τη συνέχιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν υπάρχει ορατός ορίζοντας τέλους. Η διαταραχή στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει τις τιμές και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Δηλώσεις Τραμπ και η στάση του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ο πόλεμος αναμένεται να τερματιστεί μόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μέχρι τότε δεν αναμένεται ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης. Αυτή η πρόβλεψη υποδηλώνει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών για τους καταναλωτές.

Από την πλευρά του, το Ιράν διαμήνυσε πως δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα κλιμακώσει τα πλήγματά του, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις επιθέσεις. Τα μηνύματα που εκπέμπουν και οι δύο πλευρές υποδηλώνουν ότι οι πιθανότητες για άμεση εκτόνωση της σύγκρουσης είναι ελάχιστες, καθώς η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Ανησυχίες για την ενεργειακή κρίση

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία έχει εισέλθει πλέον στον έβδομο μήνα της, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η διαταραχή στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ειδικά μέσω των Στενών του Ορμούζ, αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναταράξεις και αυξήσεις τιμών.

Η αγορά δείχνει να προεξοφλεί μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας. Η απουσία ορατού ορίζοντα για το τέλος της σύγκρουσης συμβάλλει στην αβεβαιότητα και στην διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία.

Η ανάλυση της αγοράς

Ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς, δήλωσε στο Reuters ότι «η πρόσφατη άνοδος των τιμών αποκαλύπτει ξεκάθαρα την προσέγγιση της αγοράς: η σύγκρουση αυτή θα διαρκέσει περισσότερο απ’ όσο αναμενόταν ακόμη και πριν από έναν μήνα, πόσο μάλλον στις αρχές του καλοκαιριού». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθηση της αγοράς ότι η κατάσταση δεν θα εκτονωθεί σύντομα.

Ο Έβανς πρόσθεσε ότι «εάν περιοριστούν η προσφορά και οι εξαγωγές πετρελαίου, το ισοζύγιο της αγοράς θα παραμείνει στενό και οι τιμές σε υψηλά επίπεδα». Αυτή η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η διατήρηση της έντασης και οι πιθανοί περιορισμοί στην προσφορά θα συνεχίσουν να ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis