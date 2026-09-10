Οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος με σχεδόν 1 δισ. ευρώ

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό αέριο επιβάρυναν τους καταναλωτές στην Ελλάδα με ένα σημαντικό ποσό, φτάνοντας τα 914,4 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2026. Αυτό προκύπτει από ανάλυση του TheGreenTank, η οποία φέρνει στο φως μια «σκοτεινή» πτυχή πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τη μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. Η έκθεση του TheGreenTank υπογραμμίζει ότι αυτή η εξέλιξη επιβαρύνει άμεσα την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το κόστος για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με την ανάλυση του TheGreenTank, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ορυκτό αέριο είχαν ως αποτέλεσμα μια επιβάρυνση ύψους 914,4 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες καταναλωτές. Το ποσό αυτό αφορά την περίοδο από το 2024 έως και το 2026. Ειδικότερα, η μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας επιβάρυνε κατά 915 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που πλήρωσαν όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η μελέτη του TheGreenTank αποκαλύπτει ότι πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την ενεργειακή πορεία της χώρας, κρύβεται ένας παράγοντας που επιβαρύνει την τιμή του ρεύματος. Αυτός ο παράγοντας συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, κάτι που τελικά μετακυλίεται στους λογαριασμούς των πολιτών.

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί και το «ιστορικό ορόσημο»

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει εκφράσει την περηφάνια της για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ιστορικό ορόσημο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.

Πράγματι, η χώρα έχει περάσει από ένα καθεστώς μόνιμων εισαγωγών ενέργειας σε ένα εμπορικό πλεόνασμα που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, η οποία ξεκίνησε από το 2024, φαντάζει εκ πρώτης όψεως ως αμιγώς θετική, καθώς συνέβη σημαντικά νωρίτερα από τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η επίσημη αιτιολόγηση και η άλλη όψη του νομίσματος

Το ΥΠΕΝ αποδίδει αυτή την επιτυχία σε δύο βασικούς παράγοντες: την ταχεία απεξάρτηση από τον λιγνίτη και την αλματώδη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ στην Ελλάδα ξεπερνά πλέον τα 18 GW (Γιγαβάτ), γεγονός που, κατά την επίσημη θέση, συνέβαλε καθοριστικά στην ενεργειακή αυτονομία και τις εξαγωγές.

Ωστόσο, το TheGreenTank επισημαίνει ότι αυτή αποτελεί μόνο τη μία όψη του νομίσματος. Στην ουσία, οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν «χρυσοπληρώσει» τη μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το κόστος αυτό μεταφέρεται στους λογαριασμούς τους.

Η έκθεση του TheGreenTank και τα ευρήματά της

Το TheGreenTank παρουσίασε μια λεπτομερή έκθεση με τίτλο «Εξαγωγές ηλεκτρισμού από ορυκτό αέριο: το κόστος για την ελληνική αγορά και το κλίμα». Στην ανάλυσή της, η οργάνωση τονίζει ότι ενώ η μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζεται ως θετική εξέλιξη, με το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας να εμφανίζει σωρευτικό όφελος 821,2 εκατ. ευρώ για το διάστημα Ιανουάριος 2024 – Ιούνιος 2026, υπάρχει ένας άκρως σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ενταχθεί στη δημόσια συζήτηση.

Οι ερευνητές του TheGreenTank επισημαίνουν ότι το θετικό εμπορικό ισοζύγιο δεν αποτυπώνει ούτε το πραγματικό οικονομικό κόστος για τους καταναλωτές στην Ελλάδα, ούτε το περιβαλλοντικό κόστος της εξαγωγικής δραστηριότητας. Για να στηρίξουν τα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές παρέχουν στοιχεία και αναλύσεις που αναδεικνύουν την επιβάρυνση αυτή.

Ο δείκτης επιτυχίας της ενεργειακής πολιτικής

Το TheGreenTank σημειώνει στην ανάλυσή του ότι ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο βασικός δείκτης επιτυχίας της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι φθηνότερη από αυτή των γειτονικών χωρών, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Η οργάνωση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ενεργειακής πολιτικής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη το συνολικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πέρα από τους αριθμούς του εμπορικού ισοζυγίου. Η μετάβαση της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024, νωρίτερα από τις προβλέψεις, είναι ένα γεγονός, αλλά το κόστος του για τους καταναλωτές αποτελεί το κεντρικό σημείο της ανάλυσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki