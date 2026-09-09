Η νέα πλατφόρμα «Συνέπεια» βάζει στο στόχαστρο τους κακοπληρωτές του δημοσίου

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την ονομασία «Συνέπεια», τίθεται σε λειτουργία με στόχο να θέσει υπό στενή παρακολούθηση τους κρατικούς φορείς που καθυστερούν συστηματικά να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η πρωτοβουλία αυτή του οικονομικού επιτελείου αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου, τα οποία συντηρούν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του κράτους προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους παραμένουν σταθερά πάνω από το φράγμα των 3,2 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό συντηρεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά, παρά τις συνεχείς πιέσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές για την πλήρη εξάλειψη αυτών των υποχρεώσεων.

Η κυβέρνηση αναζητά νέους τρόπους για να επιταχύνει τις διαδικασίες εξόφλησης και να ανακουφίσει την αγορά, με την πλατφόρμα «Συνέπεια» να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα αυτού του σχεδιασμού.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα «Συνέπεια»

Η πλατφόρμα «Συνέπεια» προωθείται από το οικονομικό επιτελείο με στόχο να παρέχει, μέχρι τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς, μια ξεκάθαρη εικόνα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες του κράτους. Στην κατηγορία αυτή, τα δημόσια νοσοκομεία διατηρούν παραδοσιακά τα σκήπτρα.

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα γίνεται λεπτομερής καταγραφή όλων των τιμολογίων. Το σύστημα θα διαχωρίζει αυτά που έχουν ήδη εξοφληθεί από εκείνα που λιμνάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκεντρώνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί ανοιχτά την πορεία των πληρωμών, καθώς η πρόσβαση στα στοιχεία θα αποκαλύπτει ακριβώς ποιος φορέας χρωστάει, τι ποσό εκκρεμεί και ποια παραστατικά παραμένουν απλήρωτα.

Διαφάνεια και «μαύρη λίστα»

Βασική επιδίωξη αυτού του ψηφιακού εργαλείου είναι να μπει τέλος στη συγκάλυψη των οφειλών πίσω από γενικευμένα στατιστικά νούμερα. Η ταυτότητα κάθε οργανισμού που καθυστερεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις θα δημοσιοποιείται, εκθέτοντας τις διοικήσεις άμεσα απέναντι στην κοινή γνώμη και την κυβέρνηση.

Οι συστηματικά ασυνεπείς φορείς θα καταχωρούνται σε μια ιδιότυπη «μαύρη λίστα», αναδεικνύοντας τις ενδεχόμενες αδυναμίες στη διαχείρισή τους. Στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι η υλοποίηση του έργου κρίνεται επιβεβλημένη.

Τα στοιχεία των οφειλών

Είναι ενδεικτικό του τεράστιου όγκου πως, από την αρχή του έτους έως τον Αύγουστο του 2026, οπότε και ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή, έχουν ήδη περάσει στο σύστημα 265.000 κρατικά τιμολόγια. Η συνολική αξία αυτών των τιμολογίων άγγιζε τα 22,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στα τέλη του φετινού Ιουλίου, το συνολικό χρέος διαμορφώθηκε στα 3,275 δισ. ευρώ. Καταγράφηκε μηνιαία πτώση της τάξης των 118 εκατ. ευρώ, με τις αμιγείς οφειλές να πέφτουν στα 2,646 δισ. ευρώ από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Ωστόσο, στον λογαριασμό προστίθενται και 629 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Οι συνολικές επιστροφές φόρων που εκκρεμούν παρουσίασαν πτώση κατά 159 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr