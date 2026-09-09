Αύξηση πωλήσεων για τον όμιλο Fourlis το πρώτο εξάμηνο του 2026, πιέσεις στην κερδοφορία

Ο όμιλος Fourlis κατέγραψε ανοδική πορεία στις πωλήσεις του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στον τομέα των αθλητικών ειδών. Ωστόσο, η κερδοφορία του ομίλου δέχθηκε πιέσεις, κυρίως λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, της ασθενέστερης απόδοσης στη Ρουμανία και των δαπανών που συνδέονται με τον εν εξελίξει μετασχηματισμό του. Η διοίκηση του ομίλου επιδιώκει την αναδιοργάνωση του λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τον περιορισμό του κόστους και τη δημιουργία μιας πιο ενοποιημένης πλατφόρμας λιανικής.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, ο τζίρος του ομίλου Fourlis παρουσίασε αύξηση της τάξης του 7,6%, φτάνοντας τα 284 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 4,9%, διαμορφούμενο στα 132,6 εκατομμύρια ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται στο 46,7%.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων δεν μεταφράστηκε αναλογικά σε ενίσχυση της κερδοφορίας. Το EBITDA σημείωσε υποχώρηση, φτάνοντας τα 27,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 30,8 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Επιπλέον, το EBIT εμφάνισε ζημιές ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 6 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι παράγοντες πίεσης στην κερδοφορία

Στην αρνητική αυτή εξέλιξη της κερδοφορίας συνέβαλαν διάφοροι παράγοντες. Καταρχάς, οι πληθωριστικές πιέσεις επηρέασαν σημαντικά το κόστος σε βασικούς τομείς, όπως οι μισθοί, τα μισθώματα, οι μεταφορές, η αποθήκευση και η ενέργεια. Αυτές οι αυξημένες δαπάνες επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος του ομίλου.

Επιπρόσθετα, τα κόστη που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων συνέβαλαν στην πίεση. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ήταν η ασθενέστερη επίδοση της αγοράς της Ρουμανίας. Η συγκεκριμένη αγορά παραμένει το βασικό σημείο πίεσης για τον όμιλο Fourlis, με την αρνητική της επίδραση στα αποτελέσματα του 2026 να υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αναδιοργάνωση και κόστος μετασχηματισμού

Την ίδια περίοδο, ο όμιλος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην αναδιοργάνωση του λειτουργικού του μοντέλου. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ο περιορισμός του κόστους και η δημιουργία μιας πιο ενοποιημένης πλατφόρμας λιανικής, η οποία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Οι μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τον μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωση του ομίλου εκτιμώνται σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του 2026. Από αυτό το ποσό, τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη καταγραφεί στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι αυτό το κόστος θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς από την επόμενη χρονιά, προσφέροντας επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη που θα ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ από το 2027 και μετά.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν συνολικά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των δαπανών, περίπου 4,4 εκατομμύρια ευρώ, κατευθύνθηκε στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων του ομίλου. Παράλληλα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μια κίνηση που εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες εκσυγχρονισμού.

Επιπλέον, 2,8 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για το Κέντρο Διανομής της InterIKEA, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υποδομών για την αποτελεσματική λειτουργία του ομίλου. Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Fourlis για ενίσχυση της παρουσίας του και βελτίωση των λειτουργιών του.

Επίδοση του κλάδου οικιακού εξοπλισμού

Στον μεγαλύτερο κλάδο δραστηριότητας του ομίλου, αυτόν του οικιακού εξοπλισμού, οι πωλήσεις της IKEA παρουσίασαν αύξηση. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 172,9 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,7% σε σύγκριση με τα 166,7 εκατομμύρια ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η αύξηση υποδηλώνει τη σταθερή πορεία του κλάδου, παρά τις γενικότερες πιέσεις που αντιμετώπισε ο όμιλος.

Με πληροφορίες από: Topontiki