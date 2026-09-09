Ο νέος χάρτης φοροελαφρύνσεων για την ελληνική περιφέρεια

Η ελληνική περιφέρεια αποκτά προτεραιότητα μέσα από ένα νέο χάρτη στήριξης που διαμορφώνει η κυβέρνηση. Οι παρεμβάσεις, οι οποίες συνδέουν άμεσα τις φοροελαφρύνσεις με τον τόπο κατοικίας, την έδρα της επιχείρησης και το μέγεθος του οικισμού, θα ενεργοποιηθούν σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περιφέρεια, καθώς οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν νωρίτερα εκτός Αττικής. Γύρω από αυτές τις ρυθμίσεις προστίθενται και άλλα κίνητρα, όπως στεγαστικά, δημογραφικά, ενεργειακά και μεταφορικά, τα οποία αφορούν διαφορετικούς δικαιούχους και έχουν τα δικά τους χρονοδιαγράμματα.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες

Από το 2027, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Το όριο αυτό διευρύνεται σε σχέση με το προηγούμενο των 1.500 κατοίκων. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη Δυτική Μακεδονία, όπου οι δημογραφικές πιέσεις είναι εντονότερες, με το όριο να αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Με τη νέα ρύθμιση, προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες στους δικαιούχους. Συνολικά, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα καλύπτει 12.855 οικισμούς και περίπου 650.000 ιδιοκτήτες. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος αυτής της παρέμβασης υπολογίζεται στα 86 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια αντιστοιχούν στη νέα διεύρυνση.

Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκλειστικά την κύρια κατοικία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνολική αξία της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι οικισμοί της Αττικής, με μοναδική εξαίρεση εκείνους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Ο ίδιος πληθυσμιακός χάρτης χρησιμοποιείται και για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Η μείωση κατά 50% επεκτείνεται από τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε εκείνους που έχουν έως 2.000 κατοίκους. Για τη Δυτική Μακεδονία, το όριο ανεβαίνει από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους.

Η ρύθμιση αυτή αφορά την ελάχιστη βάση εισοδήματος που υπολογίζει η Εφορία για έναν επαγγελματία και όχι τα γενικά τεκμήρια διαβίωσης. Επομένως, στην περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα ενός επαγγελματία είναι χαμηλότερο, εφόσον δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο οικισμό, θα φορολογείται με τεκμαρτή βάση μειωμένη κατά 50%.

Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ για το φορολογικό έτος 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027. Όπως και στην περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, από αυτή τη ρύθμιση εξαιρείται η Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Συνδυασμός παροχών και επιχειρηματικά κίνητρα

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων είναι ότι δεν αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο για την περιφέρεια, αλλά επιτρέπουν σε έναν κάτοικο ή μια επιχείρηση να συγκεντρώνει περισσότερα από ένα οφέλη. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας σε μικρό οικισμό μπορεί να μηδενίσει τον ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να περιορίσει στο μισό το τεκμαρτό του εισόδημα, ενώ ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος επιτηδεύματος. Αυτές οι παροχές στοχεύουν στη στήριξη τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων στην ελληνική περιφέρεια.

Με πληροφορίες από: Newsit