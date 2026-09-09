Το σχέδιο του ΥΠΕΝ για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως το 2029

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως το 2029. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση δομικών παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος της ενέργειας, με απώτερο σκοπό την επιστροφή των τιμών στα επίπεδα προ της ενεργειακής κρίσης. Αυτό μεταφράζεται σε μια μείωση περίπου ενός τρίτου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό.

Ο στόχος και η βάση υπολογισμού

Το ΥΠΕΝ επιχειρεί να μειώσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% τα επόμενα τρία χρόνια. Ως βάση για αυτόν τον υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη η μέση τελική τιμή λιανικής που πλήρωναν οι Έλληνες καταναλωτές το β’ εξάμηνο του 2025, η οποία ανερχόταν σε 23,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Στο συγκεκριμένο νούμερο περιλαμβάνονται τόσο το κόστος του ίδιου του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και όλες οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τέλη. Ως εκ τούτου, η τιμή-στόχος των 16,6 λεπτών ανά κιλοβατώρα αφορά το σύνολο των χρεώσεων και είναι de facto χαμηλότερη από ό,τι θα ήταν αν λαμβάνονταν υπόψη οι φετινές αυξήσεις, ξεκινώντας από μια πιο χαμηλή αφετηρία.

Κινητοποίηση κεφαλαίων και μέτρα στήριξης

Για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, προβλέπεται η κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από τρεις βασικές πηγές: το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το ταμείο απανθρακοποίησης των νησιών και τη ρήτρα διαφυγής.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και ειδική στήριξη που θα επιτρέψουν και τη μείωση της κατανάλωσης. Αυτές οι ενισχύσεις απευθύνονται σε όσους καταναλωτές επιθυμούν να επενδύσουν στην κατοικία ή την επιχείρησή τους, ενισχύοντας την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Ευρύ φάσμα παρεμβάσεων

Το «μενού» των παρεμβάσεων που έχει σχεδιάσει το ΥΠΕΝ είναι ευρύ και καλύπτει διάφορους τομείς. Περιλαμβάνει την απομείωση των ρευματοκλοπών, καθώς και τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του συνολικού κόστους.

Επιπλέον, προβλέπεται η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η στήριξη για την εγκατάσταση σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, προωθώντας την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), την προώθηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης, με στόχο τη βιώσιμη και οικονομική παροχή ενέργειας.

Ο ρόλος του λιγνίτη και ο ανταγωνισμός

Βασική διαφοροποίηση του κυβερνητικού σχεδίου, σε σχέση με προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι η μη διατήρηση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή. Το σχέδιο δεν προβλέπει επίσης «χαλινάρι» στον ρόλο της ΔΕΗ, εστιάζοντας σε άλλες στρατηγικές για την ενέργεια.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά ότι «ο λιγνίτης ολοκληρώνει τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα». Πρόσθεσε πως «το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα δούμε πως θα προχωρήσει, αλλά είναι στη φάση της ολοκλήρωσης», υπογραμμίζοντας τη στροφή προς άλλες πηγές.

Πέρα από τις πράσινες τεχνολογίες που έρχονται να αντικαταστήσουν τον λιγνίτη, η κυβέρνηση ποντάρει και στην τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θεωρείται κεντρικός πυλώνας για τη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών στο μέλλον και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ενεργειακού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit