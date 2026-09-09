Στα 3,2 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες: Έρχεται η πλατφόρμα «Συνέπεια»

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών, φορολογουμένων και συνταξιούχων, συνεχίζουν να κινούνται άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Η κατάσταση αυτή παραμένει παρά τις κοινοτικές συστάσεις για μηδενισμό των χρεών και τις κυβερνητικές προσπάθειες για τον περιορισμό των οφειλών, με σκοπό να αμβλυνθεί το πρόβλημα ρευστότητας που προκαλείται στην αγορά. Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, το οικονομικό επιτελείο προωθεί τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «Συνέπεια».

Η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες ξεπερνούν τα 3,2 δισ. ευρώ, ένα ποσό που περιλαμβάνει χρέη προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Από τους κρατικούς φορείς, τα νοσοκομεία αναδεικνύονται ως ο μεγαλύτερος οφειλέτης. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση αυτών των χρεών είναι επιτακτική, καθώς επηρεάζουν τη ρευστότητα της αγοράς.

Συγκεκριμένα, στο τέλος Ιουλίου 2026, το κράτος χρωστούσε πάνω από 3,2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Παρόλο που σημειώθηκε μείωση των οφειλών κατά 118 εκατ. ευρώ από μήνα σε μήνα, το συνολικό ύψος παραμένει σημαντικό.

Η πλατφόρμα «Συνέπεια» και ο στόχος της

Το οικονομικό επιτελείο προωθεί την πλατφόρμα «Συνέπεια» με στόχο να αποκτήσει, έως το τέλος του έτους, για πρώτη φορά μια αναλυτική εικόνα των φορέων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές τους. Η βασική φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι η δημόσια «έκθεση» των φορέων που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές τους.

Στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνουν ότι η ανάγκη για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι τεράστια, καθώς αφορά τιμολόγια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος ρευστότητας στην αγορά, παρέχοντας διαφάνεια και λογοδοσία.

Πώς θα λειτουργεί το νέο «εργαλείο»

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «Συνέπεια» θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν ανεξόφλητα ή σε εκκρεμότητα, καθώς και ποιος φορέας χρωστάει και ποιο συγκεκριμένο ποσό.

Μέσω της πλατφόρμας, θα παρέχεται αναλυτική ενημέρωση τόσο για τα τιμολόγια που έχουν ήδη εξοφληθεί όσο και για εκείνα που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα «συρτάρια» των κρατικών υπηρεσιών. Αυτό το «εργαλείο» θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και διαφανή εικόνα των οικονομικών συναλλαγών του Δημοσίου με τους ιδιώτες.

Δημόσια έκθεση και «μαύρη λίστα»

Μέχρι σήμερα, τα χρέη των φορέων συχνά κρύβονταν πίσω από γενικά και αόριστα στατιστικά στοιχεία, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση και την απόδοση ευθυνών. Με την εφαρμογή της πλατφόρμας «Συνέπεια», αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει ριζικά. Η πλατφόρμα θα αποκαλύπτει την ταυτότητα του ασυνεπούς φορέα, φέρνοντας στο φως τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η διοίκηση του κάθε φορέα που καθυστερεί συστηματικά τις πληρωμές θα εκτίθεται άμεσα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινή γνώμη για τη διαχειριστική της ανικανότητα. Οι οργανισμοί του Δημοσίου που θα εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις θα εντάσσονται σε μια «μαύρη λίστα», κάτι που συνεπάγεται συνέπειες για τις διοικήσεις τους.

Σημαντικά στοιχεία και καταγραφές

Η εφαρμογή της πλατφόρμας βασίζεται σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τα τέλη Αυγούστου 2026, είχαν ήδη καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου. Αυτά τα τιμολόγια, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ, έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές του έτους, όταν ξεκίνησε η υποχρεωτική εφαρμογή της καταγραφής.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη διαφάνεια και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οφειλών του Δημοσίου. Η αναλυτική αυτή εικόνα θα επιτρέψει στο οικονομικό επιτελείο να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στις πληρωμές με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos