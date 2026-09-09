Μέτρα ΔΕΘ 2026: Πώς διευρύνεται το οικονομικό χάσμα

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά δεν φάνηκαν να έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο, ούτε και τη δημοσκοπική απήχηση που ίσως αναμενόταν. Κυρίως, οι πόροι αυτοί δεν κατευθύνθηκαν προς τους πλέον αδύναμους οικονομικά πολίτες.

Οι εξαγγελίες και ο αντίκτυπος

Συγκεκριμένα, τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν στο πλαίσιο των εξαγγελιών της ΔΕΘ δεν φάνηκε να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα. Η απουσία ορατού αντικτύπου εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.

Παράλληλα, η δημοσκοπική απήχηση των συγκεκριμένων παροχών φέρεται να ήταν περιορισμένη. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κερδίσει πόντους στην κοινή γνώμη από αυτές τις κινήσεις, παρά τις προσπάθειες.

Η κατανομή των πόρων και οι απώλειες

Ένα σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε είναι ότι οι πόροι αυτοί δεν έφτασαν κυρίως στους πιο αδύναμους οικονομικά πολίτες. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στην υποστήριξη των ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αφήνοντάς τους χωρίς ουσιαστική ενίσχυση.

Επιπλέον, στα πλαίσια των «παροχών» προσμετρήθηκαν χρήματα που, ενώ θα κερδίζουν οι μισθωτοί, θα χάσουν οι συνταξιούχοι. Αυτή η μεταφορά πόρων από τη μία ομάδα στην άλλη, σε συνδυασμό με τον ετεροχρονισμό των φόρων, διαμορφώνει ένα σύνθετο οικονομικό τοπίο με πολλαπλές επιπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσίπρας, στις δικές του αναφορές, δεν συμπεριέλαβε τους συνταξιούχους. Αυτή η παράλειψη άφησε μια σημαντική κοινωνική ομάδα εκτός των εξαγγελιών του, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις.

Το διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα

Είναι πλέον προφανές ότι το χάσμα μεταξύ των πολύ φτωχών και του ανώτερου εισοδηματικά 10% του πληθυσμού διευρύνεται. Αυτή η τάση παρατηρείται με έντονο τρόπο στην οικονομική πραγματικότητα, δημιουργώντας ανησυχίες για την κοινωνική συνοχή.

Η διεύρυνση του οικονομικού χάσματος αποδίδεται αρχικά σε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και στη συνέχεια σε αδράνεια. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν αυτή την πορεία.

Πολιτικές επιπτώσεις και η νέα γενιά

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, είναι δύσκολο να αναμένεται ανάκαμψη των δημοσκοπικών επιδόσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η εικόνα της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών θεμάτων.

Πλάι στα φειδωλά μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν υπάρχει η ελπίδα για τη νέα γενιά. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στην πολιτική κατάσταση, καθώς οι νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν προοπτικές για το μέλλον τους.

Η σημασία της διαμαρτυρίας

Το πληκτρολόγιο των social media, αν και χρήσιμο ως μέσο έκφρασης, δεν αρκεί για να εκφράσει την πλήρη έκταση της δυσαρέσκειας. Η διαμαρτυρία απαιτεί πιο ουσιαστικές μορφές έκφρασης και δράσης.

Η διαμαρτυρία δεν πρέπει να περιορίζεται στην επαναλαμβανόμενη γκρίνια, η οποία εύκολα μεταφράζεται από τους διοικούντες σε μιζέρια. Χρειάζεται μια πιο δομημένη και αποτελεσματική προσέγγιση για την ανάδειξη των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis