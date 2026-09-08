Η αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών δεν λύνει το στεγαστικό πρόβλημα

Οικονομολόγος και εκτιμητής ακινήτων, ο κύριος Ιωάννης Ρεβύθης, εκφράζει την άποψη ότι η πρόσφατη εξαγγελία για τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών δεν αναμένεται να επιλύσει το πρόβλημα της αύξησης των τιμών σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Επιπλέον, θεωρεί ότι δεν θα διευκολύνει την εξεύρεση κατοικίας από τους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που προσδοκά η κυβέρνηση.

Η εξαγγελία για τον φόρο μεταβίβασης

Η εξαγγελία αφορά τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ο κύριος Ρεβύθης υποστηρίζει ότι η αύξηση αυτή δεν αποτελεί λύση για το μεγάλο πρόβλημα της ανόδου των τιμών σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, ούτε για τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας. Αντιθέτως, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη φορολογική αλλαγή θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα.

Ο οικονομολόγος αναφέρει επίσης ότι η αύξηση του φόρου θα δημιουργήσει δυσκολίες και στους Έλληνες ιδιοκτήτες που θέλουν να πουλήσουν την κατοικία τους. Για τους λόγους αυτούς, προτείνει την αναβολή της εξαγγελίας και την έναρξη συζητήσεων με τους αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Προτάσεις για προσιτή κατοικία

Για την επίτευξη προσιτής κατοικίας για τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Ρεβύθης προτείνει μια σειρά από μέτρα. Ένα από αυτά είναι οι καινούργιες εντάξεις στο σχέδιο πόλης, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες επιλογές για στέγαση. Επίσης, αναφέρεται στην κοινωνική αντιπαροχή, η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω συνεργασιών με ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Μια ακόμη σημαντική πρόταση αφορά τη συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως δήμους, την Εκκλησία, ιδρύματα, οργανισμούς και τράπεζες. Αυτοί οι φορείς διαθέτουν χιλιάδες αποθέματα κατοικιών, και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε αυτές οι κατοικίες να διατεθούν στην αγορά, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της προσφοράς και τη μείωση των τιμών.

Η μακροπρόθεσμη λύση της αστυφιλίας

Ως μια σπουδαία, αν και μακροπρόθεσμη, λύση για το στεγαστικό πρόβλημα, ο κύριος Ρεβύθης επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης της αστυφιλίας που παρατηρείται στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, το 60% της οικονομίας δραστηριοποιείται και εργάζεται στην περιοχή της Αττικής. Αυτή η συγκέντρωση δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για κατοικίες στην πρωτεύουσα.

Ο οικονομολόγος αναφέρει ότι υπουργεία, οργανισμοί, πανεπιστήμια, ακόμα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν εξαγγελθεί, βρίσκονται κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Για να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία, προτείνει τη μεταφορά πολλών από αυτούς τους οργανισμούς, ιδιωτικών πανεπιστημίων, ακόμα και υπουργείων, στην περιφέρεια, κάτι που θα μπορούσε να ανακουφίσει την πίεση στην αγορά ακινήτων της Αττικής.

Το κόστος ζωής και οι τιμές των ακινήτων

Η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει υψηλές τιμές στα ακίνητα, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Το κόστος οικοδομής έχει διπλασιαστεί, ενώ το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, το εισόδημα των νοικοκυριών αυξάνεται κατά ελάχιστον, δημιουργώντας μια δυσμενή κατάσταση για την αγορά ή ενοικίαση κατοικίας.

Ο κύριος Ρεβύθης υπογραμμίζει ότι αν γίνει σύγκριση της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο πριν από δέκα χρόνια με τη σημερινή τιμή, και παραλληλιστεί αυτή η εξέλιξη με την αύξηση του εισοδήματος, γίνεται εμφανής η μεγάλη διαφορά και η επιβάρυνση που υφίστανται οι ελληνικές οικογένειες.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» και η ζήτηση

Σχετικά με το καινούργιο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», ο κύριος Ρεβύθης επισημαίνει ότι ένα ποσοστό άνω του 70% των ενδιαφερόμενων αγοραστών αναζητά σπίτια γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυτή η υψηλή ζήτηση, παρόλο που το πρόγραμμα αποτελεί ένα θετικό μέτρο, οδηγεί σε αύξηση των τιμών των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες.

Αυτή η τάση, όπως αναφέρει ο οικονομολόγος, παρατηρήθηκε και στα προηγούμενα επιτυχημένα προγράμματα, όπου η ενισχυμένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση σε προσιτή στέγη.

Ο «μύθος» των κατοίκων μη Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ο κύριος Ρεβύθης χαρακτηρίζει ως «μύθο» την άποψη ότι το πρόβλημα της μη προσιτής κατοικίας εστιάζεται στους κατοίκους μη Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποκτούν άδεια παραμονής μέσω αγοράς ακινήτων. Εξηγεί ότι το 95% αυτών των κατοικιών που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών διατίθενται στην αγορά προς μίσθωση.

Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδηλώνει ότι οι αγορές αυτές δεν αφαιρούν σημαντικά ακίνητα από την αγορά για ιδιοκατοίκηση, αλλά αντίθετα, προσθέτουν στην προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη πολιτικής.

Αναβολή της εξαγγελίας και θεσμικές παρεμβάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Ιωάννης Ρεβύθης θεωρεί επιτακτική την αναβολή της εξαγγελίας για την αύξηση του φόρου μεταβίβασης. Προτείνει την άμεση έναρξη συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και με τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης, προκειμένου να υιοθετηθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τα αναφερόμενα προβλήματα.

Τέλος, ο οικονομολόγος προτείνει ως μελλοντική ιδέα τη δημιουργία ενός Υπουργείου Ακινήτων. Αυτή η θεσμική παρέμβαση, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση και ρύθμιση της αγοράς ακινήτων στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki