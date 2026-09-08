Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει η πλατφόρμα αιτήσεων, πότε οι πληρωμές

Η διαδικασία για την καταβολή της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς ο ΟΠΕΚΑ προετοιμάζεται για το προσωρινό κλείσιμο της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα τεθεί εκτός λειτουργίας στις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00 το απόγευμα. Αυτή η διαδικασία αποτελεί πάγια τακτική του Οργανισμού πριν από κάθε νέα πληρωμή, με σκοπό την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Προσωρινό κλείσιμο πλατφόρμας

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχωρά στο προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας για τις αιτήσεις του επιδόματος παιδιού Α21. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς μετά τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη.

Το κλείσιμο της πλατφόρμας είναι ένα απαραίτητο βήμα για τον ΟΠΕΚΑ, ώστε να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες εκκαθάρισης πριν από την πραγματοποίηση των νέων πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Οι επόμενες πληρωμές

Οι πιστώσεις της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τις τελευταίες ημέρες του μήνα. Αυτός ο κύκλος πληρωμών αφορά το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς το επίδομα χορηγείται σε διμηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πληρωμή που έγινε στα τέλη Ιουλίου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Για να κλείσει ο κύκλος του 2026, απομένουν τρεις τακτικές καταβολές, οι οποίες αντιστοιχούν στις περιόδους Ιουλίου-Αυγούστου, Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ύψος των χρημάτων που λαμβάνει κάθε νοικοκυριό καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει η οικογένεια. Ο καθορισμός γίνεται με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Αυτό προκύπτει εάν διαιρεθεί το συνολικό εισόδημα με την ειδική κλίμακα ισοδυναμίας, η οποία ορίζει συντελεστή 1 για τον πρώτο γονέα, 0,5 για τον δεύτερο και 0,25 για κάθε παιδί.

Είναι σημαντικό ότι από το τρίτο παιδί και για κάθε επιπλέον τέκνο, η οικονομική ενίσχυση διπλασιάζεται. Ενδεικτικά, μια οικογένεια με τρία παιδιά που ανήκει στην υψηλότερη κλίμακα επιδότησης (Κατηγορία Α), δικαιούται 280 ευρώ μηνιαίως (70+70+140), ποσό που μεταφράζεται σε 560 ευρώ για κάθε δίμηνο.

Παρακολούθηση αίτησης και αναδρομικά

Οι δικαιούχοι της παροχής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και το τελικό ύψος της καταβολής. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, εισερχόμενοι στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή μέσω του gov.gr.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή αν η αίτηση παραμένει σε εκκρεμή έλεγχο, τα χρήματα προηγούμενων μηνών δεν χάνονται. Αντιθέτως, καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν.

Προσοχή στις αλλαγές δεδομένων

Οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα οικονομικά ή οικογενειακά τους δεδομένα. Ακόμη και μια μικρή αλλαγή μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατάταξή τους στην εισοδηματική κλίμακα.

Μια τέτοια μεταβολή μπορεί να επηρεάσει άμεσα το ποσό που θα πιστωθεί στην επόμενη δόση του επιδόματος, καθιστώντας τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων απαραίτητο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr