Η Alpha Bank συντονιστής για χρηματοδότηση 325 εκατ. ευρώ στη THEON International

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας σημαντικής κοινοπρακτικής χρηματοδότησης, ύψους €325 εκατομμυρίων, προς την εταιρεία THEON International. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προορίζεται να υποστηρίξει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του ευρωπαϊκού ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης και παραγωγής συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας.

Η THEON International και οι στόχοι της χρηματοδότησης

Η THEON International αποτελεί έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό όμιλο, αναγνωρισμένο για την εξειδίκευσή του στην ανάπτυξη και παραγωγή προηγμένων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά αφορούν τη νυχτερινή όραση και τη θερμική απεικόνιση, με εφαρμογές κυρίως στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει την υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών της εταιρείας. Επιπλέον, θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της THEON, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας.

Ο ρόλος της Alpha Bank και οι συμμετέχουσες τράπεζες

Η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του Αποκλειστικού Συντονιστή της συναλλαγής, φέρνοντας σε πέρας με επιτυχία τον συντονισμό της συμμετοχής κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στη χρηματοδότηση συμμετείχαν τόσο ελληνικοί όσο και διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί, καταδεικνύοντας το ευρύ ενδιαφέρον για την THEON International.

Ως Mandated Lead Arrangers και Δανειστές συμμετείχαν η Alpha Bank, η CrediaBank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Στη λίστα των συμμετεχόντων, ως Lead Arrangers και Δανειστές, περιλαμβάνονται επίσης οι BNP Paribas και Deutsche Bank.

Υψηλό ενδιαφέρον από την τραπεζική αγορά

Η συγκεκριμένη συναλλαγή προσέλκυσε δεσμεύσεις που υπερέβησαν το αρχικό ζητούμενο ύψος της χρηματοδότησης. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η τραπεζική αγορά για εταιρείες που διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική ποιότητα, ειδικά στον κλάδο της άμυνας.

Η υπερκάλυψη του αρχικού ποσού αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την THEON International και την αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και προς τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Η τελετή υπογραφής και οι δηλώσεις στελεχών

Η τελετή υπογραφής της κοινοπρακτικής χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank. Από την πλευρά της τράπεζας, παρευρέθηκαν ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, ο Chief Corporate and Institutional Banking, Νίκος Νεζερίτης, η Syndications Director, Ελεωνόρα Καραμάνη, και ο Deputy Head of Industrial and Resources, Αθανάσιος Μπουκουράκης.

Ο Νίκος Νεζερίτης, Chief Corporate and Institutional Banking, δήλωσε ότι η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Alpha Bank να υποστηρίζει επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και διεθνή προσανατολισμό. Εξέφρασε την υπερηφάνεια της τράπεζας για τη συνεργασία με τη THEON, τονίζοντας την τεχνολογική της υπεροχή, την καινοτομία και τη σημαντική συμβολή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Επιπλέον, ο κ. Νεζερίτης ανέδειξε την ικανότητα της Alpha Bank να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες χρηματοδοτικές λύσεις, κινητοποιώντας ένα ισχυρό δίκτυο εγχώριων και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς όφελος των πελατών της.

Από την πλευρά της THEON, ο Chief Financial Officer, Δημήτρης Παρθένης, δήλωσε ότι η σημαντική αυτή χρηματοδότηση, ύψους €325 εκατ., από κοινοπραξία ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζών, θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στρατηγικών εξαγορών που έχουν ανακοινωθεί τους τελευταίους μήνες. Ο κ. Παρθένης επισήμανε επίσης ότι η εξασφάλιση περισσότερων από €850 εκατ. νέας ρευστότητας μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, μέσω δανειακών και ιδιωτικών κεφαλαίων, καταδεικνύει την ισχυρή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η THEON από την τραπεζική και επενδυτική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki