Διορθωτική κίνηση στα τεκμήρια: Ελαφρύνσεις 570 εκατ. ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε μία διορθωτική «στροφή» στο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, αναγνωρίζοντας διοικητικές και υπολογιστικές στρεβλώσεις. Η κίνηση αυτή περιλαμβάνει ένα στοχευμένο «κούρεμα» των τεκμηρίων, με σκοπό την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να προσφέρουν σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Κατάργηση προσαυξήσεων και σημαντική οικονομική ανάσα

Στο πλαίσιο των αλλαγών, αποφασίστηκε η πλήρης κατάργηση δύο επιβαρυντικών προσαυξήσεων που είχαν επιβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι προσαυξήσεις αυτές αφορούσαν, αφενός, το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο ανερχόταν σε ποσοστό 10%, και αφετέρου, τον υπερβάλλοντα τζίρο, με ποσοστό 5%.

Η κατάργηση αυτών των δύο προσαυξήσεων υπολογίζεται ότι θα επιστρέψει στους φορολογούμενους ένα συνολικό ποσό που αγγίζει τα 570 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επιστροφή χρημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της περσινής πρόσθετης βεβαίωσης που είχε προκύψει από την εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος. Η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως μία ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση για τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών.

Επαναπροσδιορισμός του ελάχιστου φορολογικού ορίου

Παράλληλα με την κατάργηση των προσαυξήσεων, οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν αλλαγές και στον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου φόρου. Συγκεκριμένα, ο ελάχιστος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το επίπεδο του κατώτατου μισθού επαναπροσδιορίζεται.

Με τις επικείμενες αλλαγές, το νέο εύρος για τον ελάχιστο φόρο καθορίζεται πλέον μεταξύ 1.440 και 2.200 ευρώ. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός στοχεύει στην προσαρμογή του φορολογικού πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονομικές συνθήκες των επαγγελματιών με χαμηλότερα δηλωμένα εισοδήματα, διατηρώντας παράλληλα την οριζόντια φιλοσοφία του μέτρου.

Αναγνώριση των δομικών αδυναμιών του συστήματος

Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τις δύο συγκεκριμένες προσαυξήσεις αναδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που χαρακτήριζαν την αρχική σύλληψη και εφαρμογή του μέτρου. Οι αδυναμίες αυτές είχαν οδηγήσει σε διοικητικές και υπολογιστικές στρεβλώσεις, προκαλώντας προβλήματα και αμφισβητήσεις στον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών.

Η υποχώρηση του υπουργείου Οικονομικών σε αυτά τα σημεία αποτελεί μία έμπρακτη παραδοχή των προβλημάτων που είχαν ανακύψει. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη για διαρκή προσαρμογή και βελτίωση του φορολογικού συστήματος, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό και δίκαιο για όλους τους φορολογούμενους πολίτες.

Τα τεκμήρια ως μεταβατικό εργαλείο και η μετάβαση σε ψηφιακούς ελέγχους

Παρά τις τρέχουσες διορθωτικές παρεμβάσεις, το οικονομικό επιτελείο διατηρεί την άποψη ότι τα τεκμήρια, στην παρούσα τους μορφή, παραμένουν ένα μεταβατικό και αμβλύ εργαλείο στη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Η οριζόντια φιλοσοφία του μέτρου, αν και προσαρμοσμένη, εξακολουθεί να υφίσταται.

Ο απώτερος στόχος, όπως έχει διατυπωθεί, είναι η σταδιακή αντικατάσταση των τεκμηρίων από ένα σύστημα πλήρως ψηφιακών και διασταυρωτικών ελέγχων. Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως το σύστημα MyDATA, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και η πλήρης διασύνδεση των τερματικών POS με τις ταμειακές μηχανές. Αυτά τα εργαλεία αναμένεται να δημιουργήσουν ένα πιο σύγχρονο, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο φορολογικού ελέγχου στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki