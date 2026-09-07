Πενταπλασιάζεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων για αγοραστές από τρίτες χώρες

Μια νέα ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και παρουσιάστηκε από το οικονομικό επιτελείο, προβλέπει τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης για την αγορά κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2027 και αφορά αποκλειστικά τις αγορές κατοικιών.

Νέα ρύθμιση και συντελεστές

Σήμερα, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων ανέρχεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας. Εάν συνυπολογιστεί η εισφορά 3% επί του φόρου υπέρ των δήμων, η πραγματική επιβάρυνση διαμορφώνεται σε 3,09%. Με τη νέα ρύθμιση, ο βασικός συντελεστής για τις αγορές κατοικιών που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς ανεβαίνει στο 15%.

Μαζί με την εισφορά υπέρ των δήμων, η συνολική επιβάρυνση φθάνει στο 15,45%. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος απόκτησης κατοικίας για τους συγκεκριμένους αγοραστές.

Ποιοι επηρεάζονται και ποιοι εξαιρούνται

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο αυξημένος φόρος προβλέπεται αποκλειστικά για κατοικίες και δεν καταλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλες κατηγορίες ακινήτων. Παράλληλα, εκτός του νέου καθεστώτος παραμένουν οι κατηγορίες προσώπων που αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στον νέο αυξημένο συντελεστή δεν υπάγονται Έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα. Στις κατηγορίες που σήμερα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να επωφεληθούν από την απαλλαγή πρώτης κατοικίας περιλαμβάνονται επίσης αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.

Ο λόγος της κυβερνητικής παρέμβασης

Όπως εξήγησε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η νέα παρέμβαση εστιάζει στην αυξημένη ζήτηση κατοικιών από αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στις τιμές. Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η προσφορά κατοικιών είναι περιορισμένη, συμβάλλει στην άνοδο των τιμών αγοράς.

Αυτή η τάση εντείνει τις δυσκολίες πρόσβασης των μονίμων κατοίκων στη στέγη, καθιστώντας αναγκαία την κυβερνητική παρέμβαση για την εξισορρόπηση της αγοράς.

Το μέγεθος των επενδύσεων

Το μέγεθος των κεφαλαίων που κατευθύνονται στην ελληνική αγορά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το 2025 επενδύθηκαν περίπου 1,2 δισ. ευρώ για αγορές ακινήτων από τρίτες χώρες.

Από το συνολικό αυτό ποσό, εκτιμάται, βάσει των φορολογικών στοιχείων, ότι περίπου 800 εκατ. ευρώ αφορούσαν αγορές κατοικιών, υπογραμμίζοντας την έντονη ζήτηση στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράδειγμα κόστους μεταβίβασης

Από τη νέα παρέμβαση, η διαφορά στο τελικό κόστος μιας αγοραπωλησίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Για παράδειγμα, σε αγορά κατοικίας φορολογητέας αξίας 200.000 ευρώ, με το σημερινό καθεστώς ο βασικός φόρος μεταβίβασης είναι 6.000 ευρώ και μαζί με την εισφορά υπέρ των δήμων φθάνει στα 6.180 ευρώ.

Με τον νέο συντελεστή 15%, ο βασικός φόρος ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση είναι σημαντικά αυξημένη, αντανακλώντας την πενταπλάσια αύξηση του βασικού συντελεστή.

Με πληροφορίες από: dnews.gr