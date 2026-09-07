Εξειδίκευση οικονομικών μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχους

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχώρησε στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό κατά την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών, με στόχο τη μείωση φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ενίσχυση εισοδημάτων για τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Τα μέτρα αυτά, όπως αναλύθηκε, απλώνονται σε βάθος τετραετίας, με ορισμένα να ενεργοποιούνται από το φορολογικό έτος 2026.

Εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο

Την ανάλυση των οικονομικών μέτρων ανέλαβαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Κατά τη συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα μέτρα, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, όπως και οι επενδύσεις. Αυτή η θετική εξέλιξη είναι ο λόγος που η κυβέρνηση είναι σε θέση να προσφέρει ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο αγγίζει μεγάλη μερίδα πολιτών. Ο Υπουργός χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και ενσυναίσθησης, εστιάζοντας σε τέσσερις πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης.

Ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προωθείται η κατάργηση των προσαυξήσεων στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος. Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, οι οποίες βασίζονται στον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, αφορά τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή για τις δηλώσεις του 2027.

Επιπλέον, προβλέπεται επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, καθώς και ειδικές πρόνοιες για τα ταξί, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Προωθείται επίσης μείωση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις από το 55% στο 50%, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τις δηλώσεις του 2028.

Το συνολικό κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες για το έτος 2027 εκτιμάται στα 572 εκατ. ευρώ. Από τη νέα ρύθμιση αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σήμερα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος λόγω του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας τους. Ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς διευκρίνισε ότι πρόκειται κυρίως για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και το λιανεμπόριο.

Ως «συνεπείς» ελεύθεροι επαγγελματίες θα αντιμετωπίζονται όσοι έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία τους στο myDATA, έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική παράβαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας στην εστίαση με 15 χρόνια δραστηριότητας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ, του οποίου το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται από 27.244 ευρώ σε 16.744 ευρώ με τη νέα ρύθμιση.

Φορολογικές ρυθμίσεις για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προωθείται ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυτό το μέτρο αφορά και τους τρίτεκνους, αποτελώντας συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Οι μειώσεις φόρου αναμένεται να επηρεάσουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου.

Με τον μηδενισμό του συντελεστή, το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς τέκνα αυξάνεται σημαντικά, από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Ενίσχυση για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Στο πλαίσιο των μέτρων, προωθείται μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Η ενίσχυση αυτή αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά, ενώ προβλέπεται και η διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ απλώνονται σε βάθος τετραετίας, με ορισμένα να ενεργοποιούνται από το φορολογικό έτος 2026. Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί ανέρχεται σε 940 εκατ. ευρώ για το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ για το 2027. Αυτό το κόστος αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis