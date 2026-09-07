Ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα λειτουργεί και πόσα χρήματα μπορεί να συγκεντρώσει ένα παιδί

Ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, γνωστός ως «Κουμπαράς για τη νέα γενιά», θεσμοθετείται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ. Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο έχει ως στόχο την οικονομική στήριξη των παιδιών κατά την ενήλικη ζωή τους, ενισχύοντας παράλληλα την κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων. Ο «πατέρας» της ιδέας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδίκευσε τις λεπτομέρειες του μέτρου το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9).

Ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός και η κρατική συνεισφορά

Ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά» αποτελεί έναν Ειδικό Επενδυτικό Λογαριασμό, τον οποίο οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους. Η Πολιτεία θα συνεισφέρει στον λογαριασμό ποσό ίσο με αυτό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας. Η κρατική συνεισφορά έχει ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ ετησίως και θα συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών του τέκνου.

Σημαντικό στοιχείο του μέτρου είναι η πρόβλεψη για αύξηση του ποσού της κρατικής συνεισφοράς. Συγκεκριμένα, το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Έτσι, για παράδειγμα, το 2032 η κρατική συνεισφορά θα φτάνει τα 1.320 ευρώ, ενώ το 2037 θα διαμορφώνεται στα 1.452 ευρώ. Οι κρατικές συνεισφορές θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όροι ανάληψης και φορολογικές απαλλαγές

Η ανάληψη των χρημάτων από τον επενδυτικό λογαριασμό μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό, ο οποίος θα βρίσκεται στο όνομα του τέκνου.

Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις στον κανόνα της ανάληψης. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των γονέων ή σε περίπτωση θανάτου του ίδιου του τέκνου. Επιπλέον, ανάληψη επιτρέπεται και σε περίπτωση σοβαρών λόγους υγείας του τέκνου που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο.

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» είναι η πλήρης φορολογική απαλλαγή. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται πλήρως του φόρου εισοδήματος. Αυτό αφορά τόσο τον φόρο τόκων (15%) όσο και τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή τον φόρο μερισμάτων.

Ποσά και παραδείγματα απόδοσης

Με βάση τις προβλέψεις, ένα παιδί μπορεί να συγκεντρώσει ένα σημαντικό κεφάλαιο μέχρι την ενηλικίωσή του. Για παράδειγμα, με ετήσια κατάθεση 1.200 ευρώ από τον γονέα και 1.200 ευρώ από το κράτος, δηλαδή συνολικά 2.400 ευρώ ετησίως, και με τις προβλεπόμενες αυξήσεις κατά 10% κάθε πενταετία, σε 18 έτη θα έχει κατατεθεί κεφάλαιο ύψους 49.304 ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από τους γονείς και τα υπόλοιπα 24.652 ευρώ από το κράτος.

Με την προσθήκη των τόκων, το συνολικό ποσό αναμένεται να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Ανάλογα με την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος που θα επιλέξει η οικογένεια, το τελικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 70.000 ευρώ ή και περισσότερα σε βάθος 18 ετών.

Ειδικότερα, για ένα παιδί που γεννιέται το 2026 και οι γονείς του ανοίγουν τον λογαριασμό το 2027, καταθέτοντας το ανώτατο ετήσιο όριο, το συνολικό κατατεθειμένο κεφάλαιο θα φτάσει τις 49.304 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα λάβει ο νέος στην ενηλικίωσή του θα διαμορφωθεί με βάση την επενδυτική απόδοση του λογαριασμού.

Λεπτομέρειες λειτουργίας και προϋποθέσεις

Ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά» έχει θεσπιστεί με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισφέρει ο γονέας ετησίως ανέρχεται σε έως 10.000 ευρώ. Αυτό το όριο έχει τεθεί ώστε ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου.

Ο ρυθμός καταβολής των ποσών μπορεί να είναι ευέλικτος. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μηνιαία καταβολή με πάγια εντολή, για παράδειγμα 100 ευρώ τον μήνα, ή να καταθέτουν χρήματα όποτε το επιθυμούν. Σε περίπτωση που κάποιο έτος ο γονέας δεν καταβάλλει κανένα ποσό, ο λογαριασμός παραμένει κανονικά ενεργός και συνεχίζει να τοκίζεται, ωστόσο το κράτος δεν εισφέρει το αντίστοιχο ποσό για το συγκεκριμένο έτος.

Κάθε τέκνο μπορεί να έχει έναν και μόνο επενδυτικό λογαριασμό στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας. Για να ανοίξει ο λογαριασμός, απαιτείται τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis