Απόφαση του Εφετείου Αθηνών για τη συνεπιμέλεια: Δεν απαιτείται υποχρεωτικά ισόχρονη διαμονή του παιδιού

Μία σημαντική απόφαση σχετικά με τον τρόπο άσκησης της συνεπιμέλειας μετά τη διάσταση των γονέων εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Αθηνών. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει εκ νέου ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια ανηλίκου και τον χρόνο διαμονής του με τον κάθε γονέα, προσφέροντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή της κοινής γονικής μέριμνας.

Η ρύθμιση της κοινής επιμέλειας

Το Δικαστήριο ανέθεσε την επιμέλεια του ανηλίκου από κοινού και στους δύο γονείς. Παράλληλα, προβλέφθηκαν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ορισμένα ζητήματα, τα οποία κρίθηκε ότι πρέπει να αποφασίζονται αποκλειστικά από τον έναν γονέα. Ωστόσο, για όλα τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα που αφορούν το παιδί, απαιτείται η κοινή απόφαση των δύο γονέων.

Διευκρινίσεις για την εναλλασσόμενη διαμονή

Το πιο κρίσιμο και ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης απόφασης αφορά το ζήτημα της εναλλασσόμενης διαμονής του ανηλίκου. Σύμφωνα με το Εφετείο, η από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι το παιδί πρέπει να διαμένει ακριβώς τον ίδιο χρόνο με κάθε γονέα. Η κατανομή του χρόνου διαμονής πρέπει να διαμορφώνεται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου και την ομαλή καθημερινότητά του.

Πρόγραμμα επικοινωνίας και διαμονής

Σε αυτό το πλαίσιο, το Εφετείο καθόρισε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαμονής με τον δεύτερο γονέα, τον πατέρα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημέρες μέσα στην εβδομάδα και εναλλασσόμενα Σαββατοκύριακα. Επιπλέον, προβλέπεται ένα ειδικό πρόγραμμα για τις σχολικές διακοπές, τις εορτές και τις θερινές διακοπές.

Συνολικά, το δικαστήριο προέβλεψε δώδεκα διανυκτερεύσεις κάθε μήνα για το παιδί με τον δεύτερο γονέα. Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης μια διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για ζητήματα που αφορούν την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Διατροφή ανηλίκου

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις για την επιμέλεια και τη διαμονή, το Μονομελές Εφετείο Αθηνών διατήρησε τη ρύθμιση για τη διατροφή του ανηλίκου. Η απόφαση αυτή ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού, καθώς και τις οικονομικές δυνατότητες των δύο γονέων. Ουσιαστικά, η απόφαση καταλήγει σε ένα μοντέλο κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας, το οποίο δεν εξισώνει την έννοια της συνεπιμέλειας με την υποχρεωτικά απολύτως ισόχρονη διαμονή του παιδιού με τους δύο γονείς.

Με πληροφορίες από: flashnews.gr