Κεραμέως: Τα νέα μέτρα για κατώτατο μισθό άνω των 950€, αυξήσεις συντάξεων και μείωση ανεργίας

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέπτυξε τα τρία δομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και αφορούν το υπουργείο της. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον κατώτατο μισθό άνω των 950 ευρώ, αυξήσεις συντάξεων, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη μείωση της ανεργίας.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί μία «σφραγίδα αξιοπιστίας», καθώς οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού υλοποιούνται. Τόνισε πως αυτό διαφοροποιεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η κυβερνητική στρατηγική και οι κοστολογημένες παροχές

Η υπουργός σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα δομημένο και απολύτως κοστολογημένο πρόγραμμα ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό, όπως εξήγησε, είναι εντός των ορίων που αντέχει η ελληνική οικονομία, με σκοπό να αποφευχθούν καταστάσεις του παρελθόντος με ακοστολόγητες παροχές.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές που οδηγούν στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Αυτόν τον χώρο, όπως ανέφερε, τον αξιοποιεί για να επιστρέψει μέρισμα πίσω στην κοινωνία, χωρίς να ξεπερνά τα όρια της οικονομίας.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ως παράδειγμα

Ως παράδειγμα της κυβερνητικής προσέγγισης, η υπουργός έφερε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και προστατεύει σήμερα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας οδήγησε στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία κέρδισαν περισσότερα. Αυτός ο χώρος χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

Τακτική ενίσχυση για συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία

Ένα από τα μέτρα που ανέπτυξε η υπουργός αφορά τη χορήγηση τακτικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Η ενίσχυση αυτή καθίσταται πλέον τακτική και θα χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση των 400 ευρώ θα δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, στους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, στους συμπολίτες με αναπηρία, καθώς και στους ανασφάλιστους. Η ενίσχυση αυτή έχει αυξηθεί σταδιακά, ξεκινώντας από 250 ευρώ, έπειτα 300 και πλέον καθορίζεται στα 400 ευρώ.

Με πληροφορίες από: enikos.gr