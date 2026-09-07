Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά αυτή την ώρα στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία του το Σάββατο, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σχετική συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο υπουργείο, με τη συμμετοχή του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου, παρουσιάζοντας ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη για την οικονομία

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, τόνισε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς αξιοποιείται η δυναμική της οικονομίας για την ενίσχυση του εισοδήματος, χωρίς να διακινδυνεύονται όσα έχουν κατακτηθεί. Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε και η φοροδιαφυγή περιορίζεται, γεγονός που επιτρέπει την προσφορά ενός πακέτου μέτρων 2,2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι αυτό συνιστά δικαιοσύνη και ενσυναίσθηση, εστιάζοντας στον τρίτο από τους τρεις πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στον άλλο», υπογραμμίζοντας τη δημοσιονομική υπευθυνότητα των εξαγγελιών.

Ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Στο πλαίσιο των μέτρων, ενισχύονται οι συνταξιούχοι με την αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε 400 ευρώ. Αυτό το μέτρο αφορά επιπλέον 270.000 συνταξιούχους, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ειδικότερα, η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων, κάτι που σημαίνει ότι ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη. Η στήριξη των 400 ευρώ αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προσφέροντας ένα σημαντικό επιπλέον ποσό στο εισόδημά τους.

Παρεμβάσεις για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον πρωτογενή τομέα, καθώς μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Το μέτρο αυτό αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000 αγροτών.

Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναμένεται να κερδίσει 1.540 ευρώ ετησίως από αυτή τη ρύθμιση. Επιπλέον, για τους ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται οι προσαυξήσεις στον υπολογισμό του ελάχιστου εισοδήματος, μια παρέμβαση που αναμένεται να ελαφρύνει το φορολογικό τους βάρος.

Επίδομα Χριστουγέννων και άλλες πρωτοβουλίες

Στους δημόσιους υπαλλήλους προσφέρεται ενίσχυση 500 ευρώ μικτά ως επίδομα Χριστουγέννων. Αυτό το μέτρο έρχεται να συμπληρώσει τις γενικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε επίσης έμφαση σε άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, όπως ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2027. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επιταχυνόμενες αποσβέσεις, οι οποίες μειώνονται από 10 σε 6 έτη για επενδύσεις των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ένα μέτρο που αναμένεται να τονώσει τη βιομηχανία. Σημείωσε επίσης ότι διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις, συμβάλλοντας στη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ απλώνονται σε βάθος τετραετίας, σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ορισμένα από αυτά ενεργοποιούνται ήδη από το φορολογικό έτος 2026, ενώ άλλα τίθενται σε ισχύ το 2027.

Οι αλλαγές που αφορούν την προκαταβολή φόρου, τον κατώτατο μισθό, τον ΕΝΦΙΑ και την ηλεκτρική ενέργεια θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2029. Αυτό το εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα δείχνει τη δέσμευση της κυβέρνησης για σταθερές και μελετημένες παρεμβάσεις στην οικονομία.

Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν:

Την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος,

τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026,

τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026,

τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027,

τη θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους, όπου η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών,

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ξεκινώντας από την Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

τη θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

τη τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων,

την κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και

την αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν μεταξύ άλλων και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τίθεται στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ (1.300 ευρώ με τις τριετίες) έως το 2028 από 920 ευρώ σήμερα, μέσω δύο αυξήσεων που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα. Επιπλέον ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζοντίως τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028 αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον μια σειρά μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όπως η τριετής απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια και οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατείνονται. Επιπροσθέτως εισάγεται ένα νέο μέτρο για τον περιορισμό της ζήτησης κατοικιών από τρίτες χώρες και συνεπώς τη μείωση της πίεσης στις τιμές των ακινήτων, το οποίο προβλέπει την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Επιπλέον θεσμοθετείται νέο Πρόγραμμα “Σπίτι μου IΙI” για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Επιπροσθέτως 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δύο νέων προγραμμάτων αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψος 1,1 δισ. ευρώ και ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ που με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σύνολο δανείων 5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μελών Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτερων στελεχών διανέμονται ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη που σήμερα φορολογούνται με τον συντελεστή φορολόγησης μερισμάτων 5%, οι αμοιβές αυτές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ θα φορολογούνται από 1/1/2027 με 15%.

Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί εκτιμάται σε 605 εκατ. για το 2026 και 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Επιπλέον τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, έχουν δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε 940 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030. Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί (θεσμοθετημένα και μη) εκτιμάται σε 1,54 δισ. ευρώ για το 2026 και 5 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 9 δισ. ευρώ έως το 2030.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit