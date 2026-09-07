Η Chery αναδείχθηκε η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα

Η Chery αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS) της J.D. Power για την Κίνα. Η σημαντική αυτή διάκριση αφορά την κινεζική αγορά και βασίζεται στην εμπειρία μακροχρόνιας χρήσης των οχημάτων. Η εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των εγχώριων μαρκών στην έρευνα του 2026, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των μοντέλων της.

Η μεθοδολογία της έρευνας J.D. Power

Η μελέτη της J.D. Power δεν βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές, αλλά συλλέγει δεδομένα από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, η έρευνα λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που ανέφεραν κάτοχοι οχημάτων ηλικίας από 13 έως 48 μηνών, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην έρευνα να αποτυπώνει την πραγματική εμπειρία μακροχρόνιας χρήσης των αυτοκινήτων, πέρα από την αρχική ποιότητα κατά την παράδοση. Η αξιοπιστία εκφράζεται μέσω του δείκτη PP100, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό προβλημάτων που καταγράφονται ανά 100 οχήματα, με χαμηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει καλύτερη επίδοση.

Η επίδοση της Chery και οι συγκρίσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η βαθμολογία της Chery περιορίστηκε στα 181 PP100. Αυτή η επίδοση είναι σημαντικά καλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο του συνόλου της κινεζικής αγοράς, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 192 PP100.

Επιπλέον, οι εγχώριες μάρκες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 201 προβλήματα ανά 100 αυτοκίνητα, ενώ η Chery βρέθηκε και χαμηλότερα από τον μέσο όρο των κατασκευαστών μαζικής αγοράς, που ήταν 195 PP100. Ακόμη και σε σύγκριση με τις premium εταιρείες, ο δείκτης της Chery (181 PP100) ήταν καλύτερος από τον μέσο όρο των 183 PP100.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο δείκτης PP100 δεν σημαίνει ότι 181 από τα 100 αυτοκίνητα παρουσίασαν βλάβη. Αντιθέτως, αφορά το σύνολο των διαφορετικών προβλημάτων που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναδεικνύοντας την ευρεία εικόνα της αξιοπιστίας.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας της Chery

Η Chery αποδίδει τη συγκεκριμένη επίδοση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη ζωή ενός μοντέλου. Αυτό το σύστημα ξεκινά από το στάδιο της εξέλιξης και της επιλογής των εξαρτημάτων, συνεχίζει στην παραγωγή και φτάνει μέχρι την παρακολούθηση των αυτοκινήτων μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης, η κινεζική εταιρεία πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές σε ποικίλες κλιματικές και οδικές συνθήκες. Η έμφαση δίνεται στην αντοχή του συστήματος κίνησης, του πλαισίου, καθώς και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Παράλληλα, συλλέγονται δεδομένα από την καθημερινή χρήση των αυτοκινήτων, τα οποία επιστρέφουν στις ομάδες εξέλιξης για την προσαρμογή των διαδικασιών δοκιμών.

Εφοδιαστική αλυσίδα και παραγωγή

Στην εφοδιαστική αλυσίδα, η Chery εφαρμόζει κοινά πρότυπα για την έγκριση των εξαρτημάτων, καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης των παρτίδων. Επιπλέον, έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση πιθανών αστοχιών. Το 2026, η εταιρεία εισήγαγε και μία νέα στρατηγική με στόχο τον αυστηρότερο έλεγχο της παγκόσμιας εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Όσον αφορά την παραγωγή, χρησιμοποιείται το Chery Production System. Αυτό το σύστημα διασφαλίζει την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών σε όλα τα εργοστάσια της μάρκας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιδιαβρωτική προστασία και στη διατήρηση της αντοχής των αυτοκινήτων σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία των οχημάτων της Chery.

Με πληροφορίες από: Gazzetta