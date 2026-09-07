Νίκος Οικονομόπουλος: Εμφανής ενόχληση με συνεργάτες κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λαμία

Ένα στιγμιότυπο από την επετειακή συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στη Λαμία προκάλεσε έντονες συζητήσεις, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ενοχλημένος στη σκηνή. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο καλλιτέχνης έκανε νοήματα και έδωσε οδηγίες σε συνεργάτες του, ενώ ερμήνευε την επιτυχία του «Κοίτα να μαθαίνεις». Παρά την εμφανή του ενόχληση, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν σταμάτησε λεπτό να τραγουδά, ολοκληρώνοντας κανονικά την εμφάνισή του μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Η μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια

Η πόλη της Λαμίας φιλοξένησε μία μεγάλη επετειακή συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, η οποία διοργανώθηκε για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του καλλιτέχνη στη δισκογραφία. Το ΔΑΚ «Αθανάσιος Διάκος» γέμισε ασφυκτικά, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θεατές που έσπευσαν να παρακολουθήσουν τον αγαπημένο τους τραγουδιστή σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, όπως περιγράφηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο τις μεγάλες του επιτυχίες. Το στάδιο ήταν κατάμεστο από κόσμο και το κέφι παρέμεινε αμείωτο καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέχρι και το τέλος της βραδιάς.

Στιγμιότυπο εκνευρισμού στη σκηνή

Ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο από τη συναυλία της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026, ήταν αυτό που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και πέρα από αυτά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενώ βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε, άρχισε να κάνει νοήματα σε συνεργάτες του, δείχνοντας ότι υπήρχε κάτι που τον ενοχλούσε και απαιτούσε άμεση διόρθωση.

Σε βίντεο που κατέγραψαν θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του TikTok, ο δημοφιλής τραγουδιστής φαίνεται αρχικά να έχει εκνευριστεί. Χωρίς να σταματήσει την ερμηνεία του, κουνούσε με ένταση τα χέρια του, δίνοντας σαφείς οδηγίες στα άτομα της παραγωγής για το τι ακριβώς έπρεπε να διορθωθεί στον τεχνικό τομέα.

«Κλείστε τα»: Οι οδηγίες εν μέσω τραγουδιού

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη στιγμή που ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευε μία από τις μεγάλες του επιτυχίες, το τραγούδι «Κοίτα να μαθαίνεις». Παρά την εμφανή ενόχληση και τις έντονες κινήσεις του, ο καλλιτέχνης διατήρησε την επαγγελματική του στάση, συνεχίζοντας να τραγουδά χωρίς διακοπή.

Στα σχετικά στιγμιότυπα που κατέγραψαν οι παρευρισκόμενοι, ο τραγουδιστής ακούγεται κάποια στιγμή να φωνάζει τη φράση «Κλείστε τα» ή «Κλείσ' τα». Αυτή η φράση, η οποία ειπώθηκε εν μέσω της ερμηνείας, υποδηλώνει την επιθυμία του για άμεση επίλυση ενός προβλήματος, πιθανότατα τεχνικής φύσεως.

Αδιευκρίνιστο το αίτιο της αντίδρασης

Παρά τις έντονες αντιδράσεις του καλλιτέχνη, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιο ακριβώς τεχνικό πρόβλημα ή ποιο περιστατικό ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Τα σύντομα βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν μόνο μερικά δευτερόλεπτα από τη στιγμή της έντασης, χωρίς να αποκαλύπτουν όσα είχαν προηγηθεί.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο τραγουδιστής συνέχισε κανονικά και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, χωρίς περαιτέρω διακοπές ή προβλήματα. Η βραδιά έκλεισε με επιτυχία, αφήνοντας το κοινό ικανοποιημένο από την επετειακή αυτή συναυλία, παρά το σύντομο περιστατικό έντασης που καταγράφηκε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta