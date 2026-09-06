Οικονομικός οδικός χάρτης έως το 2030: Μισθοί, φόροι και επενδύσεις στο επίκεντρο της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το οικονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης, το οποίο εκτείνεται έως το 2030. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει την αύξηση των εισοδημάτων, νέες φοροελαφρύνσεις, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων. Παράλληλα, θέτει στόχους για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και τη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας.

Οι βασικοί οικονομικοί στόχοι έως το 2030

Το πακέτο των άμεσων μέτρων, το οποίο απευθύνεται σε εργαζομένους, συνταξιούχους, οικογένειες, επαγγελματίες και αγρότες, συνδέεται άμεσα με μια σειρά ευρύτερων οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την ελληνική οικονομία έως το έτος 2030. Στο επίκεντρο αυτών των στόχων βρίσκεται η μείωση της ανεργίας κάτω από το 6%.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι ο μέσος μισθός θα ανέλθει πάνω από τα 1.800 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 65 δισ. ευρώ. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός, ο οποίος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, η ανάπτυξη της οικονομίας τοποθετείται πάνω από το 2% ετησίως, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αύξηση εισοδημάτων και κατώτατος μισθός

Η αύξηση των εισοδημάτων αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του οικονομικού σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο. Ειδικότερα, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Όσον αφορά τον μέσο μισθό, ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ έως το 2030. Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση για βελτίωση των αποδοχών.

Μέτρα για την αγορά εργασίας και ασφαλιστικές εισφορές

Στην αγορά εργασίας, ο πήχης έχει τοποθετηθεί στην υποχώρηση της ανεργίας, με στόχο να πέσει κάτω από το 6%. Αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2027, προβλέπεται μια νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η μείωση αυτή θα αφορά τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και θα ανέρχεται σε 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, συμβάλλοντας στην ελάφρυνση του μισθολογικού κόστους.

Ενισχύσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους

Στο άμεσο σκέλος του πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε, περιλαμβάνεται η αύξηση της ενίσχυσης για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η ενίσχυση αυτή αυξάνεται στα 400 ευρώ και αφορά τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Επίσης, η ίδια ενίσχυση προβλέπεται και για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και για τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, θεσπίζεται από το 2027 ένα μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων, το οποίο ανέρχεται στα 500 ευρώ μικτά. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και θα λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό της σύνταξής τους, προσφέροντας μια επιπλέον οικονομική στήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki