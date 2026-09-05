Τα εμβληματικά καταστήματα της Αθήνας που άφησαν εποχή και έκλεισαν

Η Αθήνα έχει συνδέσει το όνομά της με καταστήματα που για δεκαετίες αποτέλεσαν σημεία αναφοράς στην καθημερινότητα των κατοίκων της. Από το Metropolis μέχρι το Μινιόν και το Notos, πολλά από αυτά τα εμβληματικά σημεία δεν υπάρχουν πια, αφήνοντας πίσω τους αναμνήσεις και μια αίσθηση νοσταλγίας. Πρόκειται για χώρους που προσέλκυαν πλήθος κόσμου, είτε για αγορές είτε απλά για μια βόλτα και ένα χάζι στα προϊόντα τους.

Το κλείσιμο του ιστορικού Notos και η νοσταλγία

Το οριστικό κλείσιμο του ιστορικού Notos πριν από λίγες ημέρες προστέθηκε στη λίστα των μεγάλων καταστημάτων που σημάδεψαν το κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα καταστήματα, παρά το γεγονός ότι δεν λειτουργούν πλέον, έχουν μείνει αξέχαστα σε όσους τα πρόλαβαν σε λειτουργία. Η αναφορά και μόνο του ονόματός τους σήμερα συνοδεύεται από μια γλυκιά νοσταλγία για μια άλλη εποχή.

Αυτοί οι χώροι αποτελούσαν πόλο έλξης για τους καταναλωτές, καθώς οι επισκέπτες γνώριζαν ότι εκεί σίγουρα θα έβρισκαν αυτό που αναζητούσαν. Ήταν προορισμοί αγαπημένοι για μικρούς και μεγάλους, διαμορφώνοντας ένα κομμάτι της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πρωτεύουσας.

Το Μινιόν: Από περίπτερο σε σύμβολο της Ομόνοιας

Το Μινιόν αποτελεί ίσως το πιο γνωστό πολυκατάστημα της Αθήνας, με τη φήμη του να φτάνει ακόμα και σε εκείνους που δεν το έζησαν. Η ιστορία του ξεκίνησε τα μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν λειτουργούσε ως ένα απλό περίπτερο. Με την πάροδο των ετών, και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1950, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα πολυόροφο πολυκατάστημα.

Έγινε γρήγορα σήμα κατατεθέν της Ομόνοιας, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Η φήμη του οφειλόταν εν πολλοίς στην ευρεία γκάμα των προϊόντων του, η οποία κάλυπτε σχεδόν κάθε ανάγκη των καταναλωτών της εποχής.

Ευρεία γκάμα προϊόντων και ποικιλία παροχών

Η γκάμα των προϊόντων που διέθετε το Μινιόν ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και περιελάμβανε από είδη ταξιδίου και σπιτιού μέχρι ρούχα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούσαν να βρουν παιχνίδια, σχολικά είδη, καλλυντικά και πολλά άλλα προϊόντα, καθιστώντας το έναν προορισμό για κάθε είδους αγορά.

Πέρα από τα προϊόντα, το Μινιόν προσέφερε και ποικιλία υπηρεσιών και χώρων αναψυχής. Στο ισόγειο λειτουργούσε ένα καφέ, προσφέροντας ένα σημείο χαλάρωσης στους επισκέπτες. Στον τελευταίο όροφο υπήρχε εστιατόριο, ενώ ο προτελευταίος όροφος ήταν αφιερωμένος σε χώρο εκδηλώσεων, φιλοξενώντας διάφορες εκδηλώσεις για το κοινό.

Εορταστικές περίοδοι και τεχνολογικές καινοτομίες

Το Μινιόν γνώριζε ιδιαίτερη αίγλη κατά τις εορταστικές περιόδους. Τόσο τα Χριστούγεννα όσο και τις Απόκριες, το κατάστημα γινόταν πραγματικά το αδιαχώρητο. Πλήθος παιδιών έτρεχε εκεί για να βγάλει φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη, να προμηθευτεί τη στολή του για τις Απόκριες ή να διαλέξει τα παιχνίδια του, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Εκτός από την εμπορική του δραστηριότητα, το Μινιόν ήταν πρωτοπόρο και σε τεχνολογικό επίπεδο για την εποχή του. Ήταν το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που διέθετε κυλιόμενες σκάλες, μια καινοτομία που εντυπωσίαζε τους επισκέπτες. Παράλληλα, ήταν από τα πρώτα καταστήματα που διέθεταν κλιματισμό, προσφέροντας ένα άνετο περιβάλλον αγορών ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η καταστροφική πυρκαγιά και το τέλος εποχής

Η πορεία του Μινιόν διακόπηκε απότομα τον Δεκέμβριο του 1980, όταν μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από εμπρησμό, κατέστρεψε ολοσχερώς το πολυκατάστημα. Παρά την καταστροφή, το Μινιόν κατάφερε να επαναλειτουργήσει το 1982, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Ωστόμως, με το πέρασμα των χρόνων, συσσωρεύτηκαν χρέη, τα οποία δυσχέραιναν τη λειτουργία του. Παρά το γεγονός ότι κρατικοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να σωθεί από την οικονομική κατάρρευση, τελικά το ιστορικό πολυκατάστημα έκλεισε οριστικά στις αρχές του 1999, βάζοντας τέλος σε μια εποχή για το εμπορικό κέντρο της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Reader