Νέα επένδυση 40 εκατ. ευρώ από την ΕΛΒΟ στη Σίνδο, με έμφαση σε anti-drone συστήματα

Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ανοίγει μια νέα σελίδα στις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο, επιχειρώντας να αφήσει πίσω της την περίοδο κατά την οποία η επιβίωση της ιστορικής βιομηχανίας αποτελούσε το κύριο ζητούμενο. Η εταιρεία ενεργοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και στην είσοδο σε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της άμυνας. Μέσω αυτής της κίνησης, η ΕΛΒΟ επιδιώκει την επιστροφή της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη, με έμφαση στις εξαγωγές και την παραγωγική αναβάθμιση.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμό

Το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΕΛΒΟ προβλέπει την ανάπτυξη σημαντικών δυνατοτήτων σε συστήματα anti-drone και μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAS), τεχνολογίες που βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα με την εισαγωγή αυτών των καινοτόμων συστημάτων, η επένδυση θα χρηματοδοτήσει και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης παραγωγικής βάσης της εταιρείας.

Η φιλοδοξία είναι οι εγκαταστάσεις της Σίνδου να εξελιχθούν σε έναν σύγχρονο κόμβο αμυντικής τεχνολογίας. Ο προσανατολισμός αυτού του κόμβου δεν θα περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς, αλλά θα επεκτείνεται και στις εξαγωγές, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της βιομηχανίας.

Προηγούμενες επενδύσεις και αναδιάρθρωση

Το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα των 40 εκατ. ευρώ έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον όμιλο SK. Αυτά τα κεφάλαια διατέθηκαν για την αναδιάρθρωση της ΕΛΒΟ, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της διαδικασιών, θέτοντας τις βάσεις για τη σημερινή ανάπτυξη.

Το νέο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σταδιακά, υλοποιούμενο σε διαφορετικές φάσεις. Οι εργασίες για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου έχουν ήδη ξεκινήσει εντός του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΛΒΟ στη Σίνδο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την εταιρεία.

Σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο θετικό αποτύπωμα που αναμένεται να έχει η επένδυση στην απασχόληση. Η ΕΛΒΟ υπολογίζει ότι, ως αποτέλεσμα του νέου προγράμματος, θα δημιουργηθούν περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις θα ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό της εταιρείας και θα προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι νέες θέσεις εργασίας θα αφορούν κυρίως μηχανικούς, εξειδικευμένους τεχνικούς, καθώς και προσωπικό παραγωγής και λειτουργίας. Η δημιουργία αυτού του αριθμού θέσεων εργασίας αναμένεται να συμβάλει στην τοπική οικονομία και να ενισχύσει την τεχνογνωσία στον αμυντικό κλάδο.

Επιστροφή στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη

Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΒΟ, πέρα από την οικονομική διάσταση των 40 εκατ. ευρώ, είναι η ουσιαστική επανατοποθέτηση της Σίνδου στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτή η προσπάθεια λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμυντικές δαπάνες παρουσιάζουν αυξητική τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία στον αμυντικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΒΟ επιδιώκει να ανακτήσει έναν σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας τις νέες της δυνατότητες και τον εκσυγχρονισμό της, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki