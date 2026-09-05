Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών μεταβάλλονται, με την παραδοσιακή «κατσαρόλα» να χάνει έδαφος έναντι των έτοιμων γευμάτων που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ. Η έλλειψη χρόνου στην καθημερινότητα, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μικρότερων νοικοκυριών, ωθεί όλο και περισσότερους πολίτες να στρέφονται στις «ζεστές γωνιές» των αλυσίδων, αναζητώντας την ευκολία μιας έτοιμης μερίδας φαγητού. Αυτή η στροφή έχει δημιουργήσει μια αγορά με αξιοσημείωτο τζίρο, την οποία οι αλυσίδες λιανεμπορίου έχουν αντιληφθεί πλήρως.

Η αυξανόμενη διείσδυση του έτοιμου φαγητού

Το έτοιμο φαγητό έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στο μερίδιό του στην ελληνική αγορά κατά την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, από το 16% που ήταν πριν από δέκα χρόνια, έχει φτάσει πλέον στο 29%, σχεδόν διπλασιάζοντας την παρουσία του. Η ανοδική αυτή τάση παραμένει ισχυρή, υποδεικνύοντας μια διαρκή αλλαγή στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Η ευκολία και οι γρήγοροι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής αποτελούν βασικούς παράγοντες αυτής της μεταβολής. Τα μικρότερα νοικοκυριά, τα οποία συχνά δεν έχουν τον χρόνο ή την ανάγκη για εκτεταμένη μαγειρική, βρίσκουν στα έτοιμα γεύματα μια πρακτική λύση για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Το οικονομικό αποτύπωμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, η συγκεκριμένη καταναλωτική συνήθεια έχει πλέον ένα υπολογίσιμο κόστος για τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό. Η μέση δαπάνη για έτοιμο φαγητό, το οποίο αγοράζεται αποκλειστικά από τα σούπερ μάρκετ, ανέρχεται στα 14,79 ευρώ την εβδομάδα. Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 770 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν αποκλειστικά αγορές από σούπερ μάρκετ και δεν περιλαμβάνουν δαπάνες για delivery ή εστιατόρια. Αναλυτικότερα, το 19% των καταναλωτών που προμηθεύονται έτοιμα γεύματα δαπανά μεταξύ 11 και 20 ευρώ εβδομαδιαίως. Ένα σημαντικό ποσοστό, το 25%, διαθέτει από 21 έως και 100 ευρώ την εβδομάδα για τον ίδιο σκοπό, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της δαπάνης.

Η υποχώρηση των «πιστών της κατσαρόλας»

Παρά την αυξανόμενη τάση προς τα έτοιμα γεύματα, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό καταναλωτών που δηλώνει ότι δεν αγοράζει καθόλου τέτοια προϊόντα. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 39% των καταναλωτών. Ωστόσο, ακόμα και αυτό το «οχυρό» της παραδοσιακής μαγειρικής εμφανίζει σημάδια υποχώρησης.

Πριν από μία δεκαετία, το αντίστοιχο ποσοστό των καταναλωτών που απέφευγαν εντελώς τα έτοιμα γεύματα ήταν 45%. Η μείωση αυτή δείχνει ότι ακόμα και οι πιο πιστοί στην κατσαρόλα λιγοστεύουν σταδιακά, ενισχύοντας την επικράτηση των έτοιμων λύσεων.

Η επέκταση των σούπερ μάρκετ στις έτοιμες επιλογές

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν έχουν αφήσει απαρατήρητη αυτή τη μεταβολή στις καταναλωτικές συνήθειες. Αντιθέτως, έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επεκτάσεις των χώρων που διαθέτουν για έτοιμα γεύματα. Οι επιλογές που προσφέρονται πλέον στους καταναλωτές έχουν διευρυνθεί σημαντικά και δεν περιορίζονται πλέον σε κλασικές επιλογές, όπως το ψητό κοτόπουλο ή οι πίτες.

Οι προθήκες των σούπερ μάρκετ γεμίζουν με ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων σαλατών, μαγειρευτών φαγητών, σνακ και ολοκληρωμένων γευμάτων. Με αυτό τον τρόπο, το οργανωμένο λιανεμπόριο επιδιώκει να αποσπάσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τη δαπάνη που, μέχρι πρότινος, κατευθυνόταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης.

Ο ανταγωνισμός με τις υπηρεσίες delivery

Η στρατηγική των σούπερ μάρκετ να επενδύουν στα έτοιμα γεύματα σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανταγωνισμού. Ουσιαστικά, οι αλυσίδες αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και στο «γήπεδο» του delivery, διεκδικώντας ένα κομμάτι της αγοράς που παραδοσιακά ανήκε στις υπηρεσίες διανομής φαγητού και στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στην Ελλάδα, τρεις στους δέκα καταναλωτές αγοράζουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, το 28% των καταναλωτών επιλέγει υπηρεσίες delivery και ηλεκτρονικά καταστήματα για την προμήθεια των έτοιμων γευμάτων του. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την παράλληλη ανάπτυξη και των δύο καναλιών στην αγορά του έτοιμου φαγητού.

Με πληροφορίες από: Topontiki