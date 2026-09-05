Οι επτά στρατηγικές κινήσεις για έξοδο στη συνταξιοδότηση με κέρδος έως 338 ευρώ τον μήνα

Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα στα γκισέ του e-ΕΦΚΑ, αναζητώντας τρόπους να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα κατά την έξοδό τους στη συνταξιοδότηση. Η διαφορά ανάμεσα σε μια σύνταξη κοντά στα όρια της φτώχειας και σε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσό δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα έγκαιρου και επιθετικού σχεδιασμού. Μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κινήσεων, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιτύχουν προσαυξήσεις που φτάνουν έως και τα 338 ευρώ τον μήνα.

Η σημασία του χρόνου αποχώρησης και η «χρυσή» 40ετία

Μία από τις βασικές παγίδες στο ασφαλιστικό τοπίο αφορά τον χρόνο αποχώρησης από την εργασία. Η επιλογή της «πρόωρης» συνταξιοδότησης επιφέρει μια μόνιμη και αχρείαστη περικοπή, η οποία ξεπερνά τα 115 ευρώ στην εθνική σύνταξη. Αυτή η μείωση μπορεί να αποφευχθεί με προσεκτικό σχεδιασμό του χρόνου υποβολής της αίτησης.

Αντίθετα, η συμπλήρωση της «χρυσής» 40ετίας στην ασφάλιση αποτελεί ένα κλειδί για την εκτόξευση της ανταποδοτικής σύνταξης. Με την επίτευξη αυτού του οροσήμου, ενεργοποιούνται τα ανώτατα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση, τα οποία ανέρχονται σε 2,55% ανά έτος για την τετραετία 36-40. Αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Η στρατηγική αξιοποίηση πλασματικών ετών

Για την επίτευξη του στόχου της 40ετίας, ένα σημαντικό εργαλείο είναι η στρατηγική εξαγορά πλασματικών ετών. Αυτά τα έτη μπορεί να προέρχονται από περιόδους σπουδών, τη στρατιωτική θητεία ή τον χρόνο ανατροφής παιδιών. Η εξαγορά τους αποτελεί μια επένδυση που αποσβένεται ταχύτατα, καθώς οδηγεί σε μόνιμη προσαύξηση των μηνιαίων αποδοχών του συνταξιούχου.

Η σωστή χρήση των πλασματικών ετών μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα που ενδεχομένως υπάρχει μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης, επιτρέποντας στους ασφαλισμένους να φτάσουν στην 40ετία και να επωφεληθούν από τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, αποφεύγοντας παράλληλα τις μειώσεις της πρόωρης εξόδου.

Υψηλότερες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να αναθεωρήσουν την τακτική των χαμηλών ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά κατά την τελευταία περίοδο πριν από την έξοδο στη συνταξιοδότηση. Μια στροφή προς υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες λίγο πριν την υποβολή της αίτησης μπορεί να αλλάξει άρδην τον τελικό υπολογισμό της σύνταξης.

Η επιλογή υψηλότερων εισφορών, ακόμη και για ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, επηρεάζει θετικά τον μέσο όρο των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη, οδηγώντας σε ένα σημαντικά αυξημένο μηνιαίο ποσό. Αυτή η κίνηση απαιτεί προσεκτική εκτίμηση και σχεδιασμό από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Προσαυξήσεις από την παράλληλη ασφάλιση

Όσοι διαθέτουν παράλληλη ασφάλιση, δηλαδή εργάζονται ταυτόχρονα ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες («μπλοκάκι»), δικαιούνται σημαντικές προσαυξήσεις στο ποσό της σύνταξής τους. Ωστότε, για να διασφαλιστεί η ορθή καταμέτρηση και η απόδοση αυτών των προσαυξήσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Είναι κρίσιμο οι ασφαλισμένοι να μην επιτρέψουν στον e-ΕΦΚΑ να «ξεχάσει» ένσημα που αντιστοιχούν σε περιόδους παράλληλης ασφάλισης. Συνιστάται η επιμελής καταμέτρηση όλων των ενσήμων και η επαλήθευση των στοιχείων πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι δικαιούμενες προσαυξήσεις.

Το νέο πλαίσιο για την εργασία συνταξιούχων

Το πρόσφατο πλαίσιο που διέπει την εργασία των συνταξιούχων προσφέρει ένα επιπλέον εργαλείο για την περαιτέρω προσαύξηση του συνταξιοδοτικού «κουμπαρά». Με την αντικατάσταση της οριζόντιας περικοπής του 30% από μια παρακράτηση 10% επί των αποδοχών από την εργασία, η συνέχιση της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση γίνεται πιο συμφέρουσα.

Αυτή η αλλαγή επιτρέπει στους συνταξιούχους να διατηρούν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους από την εργασία, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να ενισχύουν το συνολικό τους εισόδημα. Η δυνατότητα αυτή μετατρέπει την εργασία σε ένα μέσο για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, ακόμη και μετά την επίσημη έξοδο από την ενεργό επαγγελματική ζωή.

Η «παθογένεια» του ασφαλιστικού συστήματος

Η δυνατότητα διεκδίκησης έως και 338 ευρώ επιπλέον τον μήνα, μέσω των παραπάνω στρατηγικών, αναδεικνύει μια παθογένεια του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος. Αντί το κράτος να εξασφαλίζει αυτόματα δίκαιες απολαβές στους ασφαλισμένους μετά από δεκαετίες μόχθου, τους μετατρέπει σε «αναλογιστές».

Οι ασφαλισμένοι καλούνται να ελίσσονται ανάμεσα σε πολύπλοκες διατάξεις και να χαράσσουν προσωπικές στρατηγικές, προκειμένου να μην εγκλωβιστούν στα χαμηλά στρώματα του εισοδήματος. Αυτή η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και προσεκτικό σχεδιασμό από την πλευρά των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki