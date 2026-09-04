Η Shein αντιμέτωπη με ζημιές 99 εκατ. δολαρίων λόγω νέων δασμών

Η Shein, η παγκόσμια αυτοκρατορία του fast fashion, κατέγραψε ζημιές ύψους 99 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής των αυστηρών τελωνιακών δασμών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την εταιρεία που έχτισε την επιτυχία της στην πώληση ρούχων σε εξαιρετικά φθηνές τιμές. Οι νέες συνθήκες στην αγορά την αναγκάζουν να αναθεωρήσει το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Οικονομικές απώλειες και πτώση μετοχών

Ενώ η εταιρεία έκλεισε το 2025 με έσοδα που έφτασαν τα 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος, καταγράφοντας καθαρές ζημιές 99 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η μεταστροφή από την κερδοφορία σε σημαντικές απώλειες δείχνει τον άμεσο αντίκτυπο των νέων μέτρων.

Παράλληλα, οι μετοχές της εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη σημείωσαν πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Συνολικά, οι απώλειες έφτασαν το 17,5% από την ημέρα που πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ανησυχία της αγοράς για τη μελλοντική της πορεία.

Οι νέοι τελωνειακοί δασμοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η κύρια αιτία αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι η κατάργηση των προνομίων ατελούς εισαγωγής δεμάτων χαμηλής αξίας, τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα προνόμια αποτελούσαν ένα δομικό πλεονέκτημα για τη Shein, επιτρέποντάς της να αποστέλλει προϊόντα με σχεδόν μηδενικό κόστος μεταφοράς.

Ειδικότερα στην Ευρώπη, η κατάργηση της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για εισαγωγές έως 150 ευρώ συνοδεύτηκε από την επιβολή ενός προσωρινού δασμού 3 ευρώ ανά προϊόν. Δεδομένου ότι σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην Ε.Ε. το 2025, η απώλεια αυτού του πλεονεκτήματος είναι καθοριστική για το επιχειρηματικό μοντέλο της Shein.

Αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και ανταγωνισμός

Η αύξηση του κόστους, η οποία προκύπτει άμεσα από την επιβολή των νέων δασμών, υποχρεώνει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της. Αυτή η εξέλιξη φέρνει τη Shein αντιμέτωπη με μια νέα, σημαντική πρόκληση στην αγορά fast fashion.

Πλέον, η εταιρεία καλείται να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της όχι μόνο βάσει της χαμηλής τιμής, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, αλλά και βάσει της ποιότητας των ενδυμάτων. Αυτό απαιτεί μια ουσιαστική αναπροσαρμογή της στρατηγικής της και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αξία των προϊόντων της.

Στρατηγικές αναπροσαρμογές για το μέλλον

Για να διατηρήσει την παγκόσμια δυναμική της και να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες, η Shein καλείται να αναδιαμορφώσει συνολικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η βελτίωση της εικόνας του brand της, απέναντι στις επικρίσεις που δέχεται από τις ρυθμιστικές αρχές.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν την ανάγκη να στραφεί στην τοπικοποίηση των δραστηριοτήτων της. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση και ανάπτυξη νέων αγορών σε περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Λατινική Αμερική, προκειμένου να διαφοροποιήσει τους κινδύνους και να βρει νέες πηγές ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta