Η Volkswagen προχωρά σε αναδιάρθρωση με περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας

Η Volkswagen, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους αυτοκινήτων παγκοσμίως, προχωρά σε ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που αναμένεται να οδηγήσει στην απομάκρυνση συνολικά 100.000 εργαζομένων. Το σχέδιο αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο στην σχεδόν εννέα δεκαετιών ιστορία της εταιρείας, έρχεται ως απάντηση στην πτώση των κερδών και των πωλήσεων, καθώς και στον έντονο ανταγωνισμό. Ο όμιλος περιλαμβάνει γνωστές μάρκες όπως η Audi, η Porsche, η Skoda, η Seat, η Bentley και η Lamborghini, εκτός από την ίδια τη μάρκα VW.

Εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας

Η αρχική ανακοίνωση της Volkswagen αφορούσε την απόλυση 50.000 εργαζομένων, ωστόσο, φέρεται ότι ακόμη 50.000 άτομα θα απομακρυνθούν από τις θέσεις τους. Συνολικά, η εταιρεία αναμένεται να προχωρήσει σε περικοπές που αγγίζουν τις 100.000 θέσεις εργασίας. Τον Μάρτιο, ο Όμιλος είχε δηλώσει ότι θα περικόψει 50.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που ενέκρινε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της VW, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι αυτή η κίνηση αποτελεί ένα «ισχυρό μήνυμα» για το μέλλον της εταιρείας, η οποία «αναλαμβάνει την ευθύνη για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό μας». Ο κ. Μπλουμ πρόσθεσε ότι μια «προσαρμογή του εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη» για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, δεδομένης της μεταβαλλόμενης ζήτησης και των τεχνολογικών αλλαγών. Επισήμανε επίσης ότι «θα είναι απαραίτητη μια προσαρμογή του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρο τον Όμιλο περίπου 50.000 θέσεων – συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών ρόλων».

Οι παράγοντες που οδήγησαν στην αναδιάρθρωση

Η κατασκευάστρια εταιρεία των Beetle έχει πληγεί από σημαντική πτώση των κερδών της τα τελευταία χρόνια. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση των πωλήσεων, καθώς και στον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα από κινεζικές μάρκες στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, τα κέρδη της VW έχουν μειωθεί απότομα λόγω της πτώσης των πωλήσεων στην Κίνα. Η Κίνα αποτελούσε κάποτε μία από τις μεγαλύτερες αγορές για τον γερμανικό κολοσσό, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία της εταιρείας.

Αναθεώρηση των εργοστασίων και της παραγωγής

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης, η εταιρεία εξετάζει επίσης το μέλλον ορισμένων από τα εργοστάσιά της. Συγκεκριμένα, υπό εξέταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της στο Έμντεν, το Τσβίκαου, το Ανόβερο και το Νέκαρσουλμ.

Η Volkswagen έχει δηλώσει ότι η παραγωγική ικανότητα σε αυτά τα εργοστάσια υπερβαίνει την τρέχουσα ζήτηση, καθιστώντας αναγκαία την επανεξέταση της λειτουργίας τους και πιθανές προσαρμογές για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας.

Στρατηγική για το μέλλον και ιστορικό πλαίσιο

Για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να μειώσει το κόστος, η VW θα δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη «πιο συναρπαστικών οχημάτων». Παράλληλα, σχεδιάζει να κατασκευάσει μεγαλύτερο αριθμό μονάδων από κάθε μοντέλο, μια κίνηση που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, όπως ανέφερε ο Όλιβερ Μπλουμ.

Η αναδιάρθρωση αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη στην σχεδόν εννέα δεκαετιών ιστορία της Volkswagen. Η εταιρεία απασχολούσε το 2025 περισσότερους από 660.000 ανθρώπους παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος και την επιρροή των επερχόμενων αλλαγών.

Αντιδράσεις από το συνδικαλιστικό όργανο

Η Christianne Benner, πρόεδρος του μεγαλύτερου βιομηχανικού συνδικάτου της Ευρώπης, IG Metall, και παράλληλα αναπληρώτρια πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της VW, τοποθετήθηκε σχετικά με την κατάσταση. Η κ. Benner δήλωσε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία «αγωνίστηκε σκληρά για καλές λύσεις» προκειμένου να αντιμετωπίσει την «κρίση» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader