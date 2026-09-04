Ιδιώτες ζητούν νέα παράταση για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

Η προθεσμία για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου πλησιάζει στην εκπνοή της, στις 11 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει εκδηλωθεί το αναμενόμενο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες που τις κατέχουν. Οι ενδιαφερόμενοι προβάλλουν ως κύρια αντικίνητρα τις αυστηρές προϋποθέσεις, την πολυπλοκότητα της γραφειοκρατικής διαδικασίας, αλλά και το συνολικό κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Χαμηλό ενδιαφέρον παρά τις διευκολύνσεις

Παρά τις προβλεπόμενες εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 80% του τιμήματος, καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των υποβληθέντων αιτήσεων εξαγοράς παραμένει χαμηλός. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις, έναντι ενός συνόλου 90.000 καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου.

Πολλοί ιδιώτες, έχοντας ήδη δηλώσει τις εκτάσεις αυτές στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, επιλέγουν να τις διεκδικήσουν δικαστικά. Θεωρούν ότι το κόστος της δικαστικής οδού είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το τίμημα και τα έξοδα που απαιτούνται για την εξαγορά τους μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Αιτήματα για νέα παράταση και απλοποίηση

Λόγω της περιορισμένης ανταπόκρισης και της επικείμενης εκπνοής της προθεσμίας, έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν τη χορήγηση νέας παράτασης για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων.

Παράλληλα, δεν λείπουν και οι προτάσεις για την απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας. Οι ιδιώτες ζητούν αλλαγές που θα καταστήσουν την όλη διαδικασία λιγότερο γραφειοκρατική και πιο προσιτή, ώστε να ενθαρρυνθεί η υποβολή περισσότερων αιτήσεων.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Για να μπορεί ένας ιδιώτης να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες βασικές προϋποθέσεις. Μία από τις κύριες είναι η κατοχή της έκτασης για τουλάχιστον 30 έτη, εφόσον διαθέτει σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος, η κατοχή πρέπει να είναι για τουλάχιστον 40 έτη.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο ο αιτών να χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής. Εναλλακτικά, το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται για την άσκηση τουριστικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής, εμπορικής ή αγροτικής δραστηριότητας.

Μια ακόμη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να έχει δηλωθεί στο έντυπο «Ε9» για τουλάχιστον τα 5 έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Υπολογισμός τιμήματος και τρόποι εξόφλησης

Εφόσον η αίτηση εξαγοράς εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή, εκδίδεται εντός 5 ημερών ένα πιστοποιητικό αποδοχής. Αυτό το πιστοποιητικό κοινοποιείται στον αιτούντα και περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία, όπως την περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου με το εμβαδόν και τα όριά του, τα στοιχεία του αιτούντος, καθώς και το τελικό τίμημα εξαγοράς.

Το τίμημα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπονται εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν έως και το 80% του συνολικού ποσού.

Οι ιδιώτες έχουν δύο επιλογές για την εξόφληση του τιμήματος. Είτε μπορούν να καταβάλουν το ποσό εφάπαξ, οπότε και δικαιούνται επιπλέον έκπτωση 10%, είτε να επιλέξουν την τμηματική καταβολή. Η τμηματική εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης να ανέρχεται στα 100 ευρώ μηνιαίως.

Με πληροφορίες από: Newsit