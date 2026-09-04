Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ένα ολοκληρωμένο πακέτο νέων οικονομικών και φορολογικών μέτρων. Οι εξαγγελίες, που φέρουν τον τίτλο «μέτρα για όλους», αναμένεται να αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, περιλαμβάνοντας συνταξιούχους, εργαζόμενους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλεί η ακρίβεια.

Το πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει, με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται να ξεδιπλώσει τη νέα οικονομική και φορολογική της πολιτική. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω άμεσων ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα-έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα και αναμένεται να απευθύνονται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Ορισμένες από τις παρεμβάσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν ήδη από τη φετινή χρονιά, ενώ ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, με τις συνολικές παρεμβάσεις να ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου έως το 2027.

Ενισχύσεις για συνταξιούχους και εργαζόμενους

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων παρεμβάσεων που αναμένονται από φέτος. Εξετάζεται η αύξηση του ετήσιου επιδόματος, με τα σενάρια να κάνουν λόγο για άνοδο από τα 300 ευρώ στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ. Η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος τοποθετείται χρονικά στον Νοέμβριο.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Η αύξηση αυτή στοχεύει να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Ως ένας ακόμη έμμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων, εξετάζεται και η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης, από τα 6 στα 10 ευρώ.

Στήριξη οικογενειών και αντιμετώπιση του στεγαστικού

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να δοθεί στις οικογένειες, τους νέους και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται, συγκαταλέγονται η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, καθώς και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Επιπλέον, προβλέπεται διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν περισσότερες οικογένειες από τα μέτρα.

Τέλος, η κυβέρνηση αναμένεται να εστιάσει και στο στεγαστικό πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η δημιουργία ενός νέου προγράμματος επιδότησης ανακαινίσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να επιστρέψουν στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

Με πληροφορίες από: enikos.gr