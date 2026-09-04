Πιερρακάκης: Χρειάζεται μεγαλύτερη ενοποίηση στην ΕΕ – Δεν περιμένουμε οι προτάσεις Ντράγκι να εφαρμοστούν στο 100%

Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια, να επιταχύνει τις αποφάσεις της και να αποκτήσει σαφή στρατηγική κατεύθυνση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης το επιτακτικό όραμα της Ευρώπης για ένα άλμα ανάπτυξης. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της μεγαλύτερης ενοποίησης και συνοχής για την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων.

Η ανάγκη για ενότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετείχε ενεργά σε ένα πάνελ συζήτησης, το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 6ου «Thessaloniki Metropolitan Summit» του Economist. Στο ίδιο πάνελ, συνυπήρξε με τον Peter Frankopan, ο οποίος είναι Καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανταλλάσσοντας απόψεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση την αναγκαιότητα η Ευρώπη να λειτουργήσει με αυξημένη ενότητα και συνοχή. Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκης, είναι καθοριστική προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ποικίλων προκλήσεων που αναδύονται στο διεθνές περιβάλλον.

Οι προτάσεις Ντράγκι και η πρακτική εφαρμογή των πολιτικών

Σχετικά με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Μάριο Ντράγκι, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται η πλήρης, δηλαδή στο 100%, εφαρμογή τους. Ωστόσο, τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στο να καλύψει η Ευρώπη την απαιτούμενη απόσταση. Αυτή η απόσταση είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων, διασφαλίζοντας την ικανότητα της Ένωσης να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής των πολιτικών. Συγκεκριμένα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσο πιο πρακτικός γίνεσαι, οι πολιτικές σου μιλούν από μόνες τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις μάρκετινγκ γι’ αυτές, όταν έχεις καταφέρει να παρέμβεις θετικά στη ζωή των πολιτών». Με αυτό τον τρόπο, έδωσε έμφαση στην απτή επίδραση των πολιτικών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Ενιαία στρατηγική για την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη

Στο πλαίσιο των συζητήσεων που αφορούν την ενίσχυση της Ευρώπης και την προώθηση της ανάπτυξης, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην εντατική προσπάθεια για την επίτευξη μεγαλύτερης ενοποίησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη ζωτική σημασία της διαμόρφωσης μιας ενιαίας στρατηγικής.

Η στρατηγική αυτή, όπως διευκρίνισε, θα πρέπει να καλύπτει δύο καίριους τομείς: την καινοτομία και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης σε αυτά τα πεδία θεωρείται απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η αποτελεσματική διαχείριση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η γεωγραφική ενότητα και οι διεθνείς σχέσεις της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Peter Frankopan, Καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσέφερε μια διευρυμένη γεωγραφική και ιστορική οπτική στη συζήτηση. Ο κ. Frankopan τόνισε ότι «η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική στην πραγματικότητα συνιστούν ενιαία γεωγραφία», αναδεικνύοντας τις βαθιές διασυνδέσεις μεταξύ των ηπείρων.

Παρατήρησε επίσης ότι το ευρωπαϊκό εύρος διευρύνεται διαρκώς και ενισχύεται μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσει η Ευρώπη με χώρες όπως η Αλγερία και το Καζακστάν, γεγονός που επηρεάζει την ευρύτερη γεωπολιτική της θέση. Ο Καθηγητής διερωτήθηκε, τέλος, για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι σχέσεις της Ευρώπης με χώρες όπως η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, εστιάζοντας στη διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων και αναπτυξιακών προοπτικών για το μέλλον.

Διεθνής ανταγωνισμός, συγχωνεύσεις και εμπορική πολιτική της Κίνας

Ο Peter Frankopan στάθηκε επίσης στην παράμετρο των συγχωνεύσεων που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Ευρώπης. Οι συγχωνεύσεις αυτές, όπως εξήγησε, πραγματοποιούνται με το βλέμμα στραμμένο στον ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος ασκεί σημαντικές πιέσεις για τη δημιουργία ενοποιημένων και μεγαλύτερων αγορών, ικανών να ανταπεξέλθουν στις παγκόσμιες απαιτήσεις.

Επιπλέον, ο Καθηγητής αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της Κίνας και της επιθετικής εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατήρησε μάλιστα ότι ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της διεθνούς ζήτησης για τα κινεζικά προϊόντα προέρχεται και από τους Αμερικανούς καταναλωτές, υπογραμμίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα και την παγκόσμια διάσταση του εμπορικού αυτού φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Newsit