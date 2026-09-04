Η ενεργειακή κρίση λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις, η αγορά λαμβάνει το μήνυμα Τραμπ

Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η ενεργειακή κρίση, με τις τιμές σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό να έχουν πάρει την ανιούσα. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκονται τόσο οι θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς όσο και το υψηλό γεωπολιτικό premium που παραμένει αμείωτο. Τα μέτρα ανάσχεσης των ενεργειακών τιμών δείχνουν πλέον να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα που είχαν τους προηγούμενους μήνες.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά ενέργειας

Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού καταγράφουν σημαντική άνοδο, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην ενεργειακή κρίση. Η αγορά αντιμετωπίζει μια κατάσταση όπου οι προσπάθειες για συγκράτηση των τιμών δεν αποδίδουν πλέον όπως στο παρελθόν. Αυτή η εξέλιξη αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με τις θεμελιώδεις δυνάμεις της αγοράς να παίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά και το γεωπολιτικό ρίσκο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει περιγραφεί ως «ουκρανοποιημένη», υποδηλώνοντας μια παγιωμένη και περίπλοκη κατάσταση που δεν βρίσκει διέξοδο ούτε στρατιωτικά ούτε διπλωματικά. Αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό συμβάλλει στην αύξηση του γεωπολιτικού premium, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.

Το μήνυμα των ΗΠΑ και η αντίδραση της αγοράς

Η ρητορική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει αλλάξει, σε αντίθεση με το προηγούμενο εξάμηνο, όταν τα διαρκή «μπρος-πίσω» του προέδρου Τραμπ είχαν καταφέρει να συγκρατήσουν τις τιμές του WTI και του Brent. Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να διακηρύξει μονομερώς το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, καταγράφηκε για πρώτη φορά ημέρα με ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή, χωρίς να έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αμερικανικές.

Σε προηγούμενες ημέρες, είχαν σημειωθεί και αμερικανικές επιθέσεις εκτός του παραδοσιακού πλέον σαββατοκύριακου, δηλαδή όταν τα χρηματιστήρια είναι κλειστά. Το σύνολο αυτών των εξελίξεων μεταδίδει ένα σαφές μήνυμα στην αγορά ενέργειας: η έλλειψη εφοδιασμού τείνει να λάβει μόνιμο χαρακτήρα και κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να την ανακόψει. Η «πληγή» στον Περσικό Κόλπο αναμένεται να παραμείνει ανοικτή για το ορατό μέλλον, καλώντας όλους τους παράγοντες να λάβουν τις κατάλληλες θέσεις.

Οι επιπτώσεις στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου

Ως άμεσο αποτέλεσμα της κατάστασης, οι ελλείψεις στο πετρέλαιο μετακυλίονται πλέον πιο άμεσα στις τιμές, ενώ το γεωπολιτικό premium συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου η άντληση από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, μια απόφαση που είχε ληφθεί τον Μάρτιο, έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της. Κατά συνέπεια, οι αποθήκες των στρατηγικών αποθεμάτων έχουν απομειωθεί σημαντικά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα βρίσκονται πλέον κοντά στο θεωρητικό ελάχιστο των 260-270 εκατομμυρίων βαρελιών, όπως αυτό έχει οριστεί από το Κογκρέσο. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφαλείας παύει να υφίσταται. Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), δεν υπάρχει σχέδιο για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων προς το παρόν, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επάρκεια.

Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων και οι ουκρανικές επιθέσεις

Η εικόνα στην αγορά των καυσίμων είναι ακόμα χειρότερη σε σύγκριση με αυτή του αργού πετρελαίου. Το spread μεταξύ του ντίζελ και του Brent έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, έπληξε συνολικά 11 μεγάλες ρωσικές μονάδες διύλισης.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει προχωρήσει σε περικοπές των εξαγωγών καυσίμων, ενώ παράλληλα εισάγει καύσιμα από άλλες χώρες, όπως η Ινδία, για να καλύψει τις ανάγκες της. Η εξέλιξη του ισοζυγίου ζήτησης και παραγωγής πετρελαίου δεν προσφέρει καμία ανακούφιση, καθώς η ζήτηση δείχνει να έχει παραμείνει σταθερή διεθνώς.

Με πληροφορίες από: Newsit