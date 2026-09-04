Jumbo: Πάνω από τον ετήσιο στόχο οι πωλήσεις και νέα έκτακτη διανομή στους μετόχους

Με ταχύτητα μεγαλύτερη από την αρχικά υπολογισθείσα κινείται ο όμιλος Jumbo κατά το οκτάμηνο του 2026. Η ισχυρή επίδοση του Αυγούστου οδήγησε την αύξηση των πωλήσεων πάνω από τον στόχο που είχε τεθεί για ολόκληρη τη χρονιά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ετοιμάζεται να προτείνει την επιστροφή ενός σημαντικού ποσού στους μετόχους της, μέσω έκτακτης χρηματικής διανομής.

Η πορεία των πωλήσεων στο οκτάμηνο

Οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo παρουσίασαν αύξηση περίπου 9% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η δυναμική αυτή διατηρήθηκε, καθώς είχε καταγραφεί παρόμοια πορεία και τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Συνολικά, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η αύξηση των πωλήσεων διαμορφώθηκε περίπου στο 5,8%. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται ήδη υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο για αύξηση περίπου 5% που είχε θέσει η διοίκηση για το σύνολο της χρήσης.

Διατήρηση στόχων παρά τις επιδόσεις

Παρά τη θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι πωλήσεις, η διοίκηση του ομίλου δεν προχωρά προς το παρόν σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 2026. Οι αρχικοί στόχοι διατηρούνται, καθώς η στάση αυτή συνδέεται με το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Η Jumbo συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διακυμάνσεις στις μεταφορές και τις αλλαγές που σημειώνονται στο διεθνές εμπόριο. Αυτοί οι παράγοντες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τόσο το κόστος προμήθειας των προϊόντων όσο και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, ο στόχος παραμένει για καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.

Έκτακτη διανομή στους μετόχους

Ταυτόχρονα με τις θετικές οικονομικές επιδόσεις, η διοίκηση προχωρά σε μία ακόμη κίνηση επιβράβευσης των μετόχων. Πρόκειται να προταθεί έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της πολιτικής επιστροφής κεφαλαίου που ακολουθεί η Jumbo, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις, η αποκοπή του δικαιώματος έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Η καταβολή της έκτακτης διανομής στους δικαιούχους μετόχους αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Η σημασία του Αυγούστου και οι προκλήσεις

Η πορεία των πωλήσεων έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής ένα σημαντικό «μαξιλάρι» για τον όμιλο. Ο Αύγουστος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρός μήνας, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένης της περιόδου.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι πληθωριστικές πιέσεις και η συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος εξακολουθούν να επηρεάζουν ένα σημαντικό τμήμα του λιανεμπορίου, καθιστώντας την επίδοση του Αυγούστου ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Το βλέμμα στην χριστουγεννιάτικη περίοδο

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελευταίο τετράμηνο του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρίσιμη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Δεδομένου ότι το οκτάμηνο έχει ήδη ξεπεράσει τον ετήσιο στόχο, οι επιδόσεις που θα καταγραφούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο θα είναι καθοριστικές.

Αυτές οι επιδόσεις θα δείξουν εάν ο όμιλος θα κλείσει τελικά τη χρονιά με αποτελέσματα αισθητά υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις που είχε θέσει η διοίκηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki