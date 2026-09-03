Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τον Σταύρο Κατσικάδη ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο της μαρίνας Αλίμου

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε στην ανακοίνωση του Σταύρου Κατσικάδη ως νέου διευθύνοντος συμβούλου της μαρίνας Αλίμου. Η ανάληψη των καθηκόντων του θα έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο κ. Κατσικάδης διαθέτει περίπου 30 χρόνια εμπειρίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στον θαλάσσιο τουρισμό, σε μια περίοδο που το έργο της μαρίνας Αλίμου εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης της ανάπλασης.

Η εμπειρία του νέου διευθύνοντος συμβούλου

Ο Σταύρος Κατσικάδης φέρει μια μακρά επαγγελματική πορεία σε θέσεις αυξημένης ευθύνης, με περίπου 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του θαλάσσιου τουρισμού. Έχει διακριθεί για την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη και ανάδειξη κορυφαίων μαρινών στην Ελλάδα, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου και η Μαρίνα Αγίου Κοσμά. Η πορεία του περιλαμβάνει επίσης την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπλασης και στρατηγικών συμβάσεων παραχώρησης.

Επιπλέον, ο κ. Κατσικάδης έχει επιδείξει προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρησιακή αριστεία σε όλες τις θέσεις που έχει αναλάβει.

Η επαγγελματική του διαδρομή

Η επαγγελματική σταδιοδρομία του Σταύρου Κατσικάδη ξεκίνησε το 1997, όταν εργάστηκε ως μηχανικός σε πλοία και αργότερα ως αρχιμηχανικός στη ναυτιλιακή του Ομίλου Λάτση. Το 2004, στράφηκε στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Μαρίνας Φλοίσβου. Αυτό συνέβη κατά την περίοδο των έργων ανάπτυξης πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας.

Στη συνέχεια, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments. Στη θέση αυτή, είχε τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και διαχείριση των μαρινών της Lamda Development.

Ακαδημαϊκή πορεία και θεσμική εκπροσώπηση

Ο κ. Κατσικάδης είναι Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι επίσης κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School.

Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, από το 2011 εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας. Μέσω αυτής της θέσης, συμβάλλει ενεργά στην εκπροσώπηση και ανάπτυξη ενός κρίσιμου κλάδου για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Η σημασία της ανάπλασης της μαρίνας Αλίμου

Η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ καλωσορίζει τον Σταύρο Κατσικάδη σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το έργο της μαρίνας Αλίμου. Η αδειοδοτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι, γεγονός που σημαίνει ότι το έργο περνά πλέον στην τελική φάση υλοποίησης της ανάπλασης.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη του σημαντικότερου κεφαλαίου στην πορεία ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες της Μεσογείου και μία από τις πιο ιστορικές μαρίνες της Ελλάδας. Είναι ένα σημείο αναφοράς και αναπόσπαστο τμήμα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

Το όραμα για τον νέο τουριστικό προορισμό

Η ανάπλαση της μαρίνας Αλίμου φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό. Ο προορισμός αυτός θα λειτουργεί ως φυσική προέκταση της πόλης προς τη θάλασσα, συνδέοντας το παραλιακό μέτωπο με την καθημερινή ζωή της Αθήνας.

Με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναβάθμιση των χώρων ελεύθερης πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για τα σκάφη αναψυχής, η νέα μαρίνα Αλίμου σχεδιάζεται ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki