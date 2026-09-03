Ενοίκια στα ύψη: Οι πιο ακριβές περιοχές και οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ελλάδα

Σχεδόν 4% είναι η μέση αύξηση που καταγράφεται στις τιμές των ενοικίων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια για το έτος 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η τάση αυτή, που δείχνει σημαντική άνοδο στο κόστος στέγασης, προκύπτει από τα στοιχεία των εκμισθώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της REMAX Ελλάς, του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου στη χώρα.

Η γενική εικόνα των ενοικίων στην επικράτεια

Σύμφωνα με την έρευνα της REMAX Ελλάς, η οποία βασίζεται σε στοιχεία από 124 περιοχές της χώρας και το δίκτυο των 93 γραφείων της με περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων, η μέση αύξηση των ενοικίων ανήλθε στο 3,8% το 2026. Αυτή η άνοδος επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα περιοχών, αντανακλώντας μια γενικότερη τάση στην αγορά ακινήτων.

Η Αττική, για μία ακόμη χρονιά, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανοδικής πορείας των τιμών των ενοικίων, με τη μέση άνοδο να διαμορφώνεται στο 4,3% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4%. Στη Θεσσαλονίκη, η άνοδος ήταν πιο ήπια, φτάνοντας το 3%.

Οι «πρωταθλητές» των «χρυσών» ενοικίων

Από το σύνολο των 124 περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα της REMAX Ελλάς, πάνω από 30 εμφανίζουν μέσο ενοίκιο από 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και πάνω, υποδεικνύοντας τις υψηλές απαιτήσεις για στέγαση σε αυτές τις περιοχές. Οι τρεις «πρωταθλητές» των «χρυσών» ενοικίων, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, είναι το Κολωνάκι, η Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και η Σαντορίνη.

Αμέσως μετά ακολουθούν η Βάρη-Βάρκιζα και ο Λυκαβηττός, όπου η μέση τιμή ενοικίασης ανέρχεται στα 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτές οι περιοχές αποτελούν τους πιο ακριβούς προορισμούς για ενοικίαση κατοικίας, αντικατοπτρίζοντας τη ζήτηση και την αξία τους στην αγορά.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σε όλη τη χώρα

Εκτός από τις περιοχές με τα υψηλότερα ενοίκια, η έρευνα ανέδειξε και εκείνες που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές. Στην κορυφή των «πρωταθλητών» στην ετήσια άνοδο βρίσκεται η Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, με μέση ετήσια αύξηση τιμών 16,7%.

Τα Πετράλωνα ακολουθούν με αύξηση 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμησαν η Κυψέλη και η Θέρμη Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας αύξηση 14,3% στις τιμές των ενοικίων τους. Οι εν λόγω αυξήσεις υπογραμμίζουν την έντονη δυναμική που παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Η κατάσταση στην Αττική και τον Δήμο Αθηναίων

Στην Αττική, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών για το 2026 διαμορφώνεται στα 9,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2025, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 4,3%. Ειδικότερα, σε περιοχές του Δήμου της Αθήνας και όμορων περιοχών, το μέσο ενοίκιο φτάνει πλέον στα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2025, αυξημένο κατά 5,4% σε ετήσια βάση.

Οι υψηλότερες τιμές ενοικίων στον Δήμο Αθηναίων καταγράφονται στο Κολωνάκι (14 €/τ.μ.), τον Λυκαβηττό (13 €/τ.μ.), τον Νέο Κόσμο (10,6 €/τ.μ.), τα Πετράλωνα (10,4 €/τ.μ.) και την ευρύτερη περιοχή του Χίλτον (10 €/τ.μ.). Ακολουθούν τα Εξάρχεια (9,8 €/τ.μ.), το Κουκάκι (9,7 €/τ.μ.), οι Αμπελόκηποι και ο Ζωγράφου (9,6 €/τ.μ.). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές ενοικίων εντοπίζονται στον Βύρωνα (7,6 €/τ.μ.) και τα Πατήσια (7,5 €/τ.μ.).

Οι σημαντικότερες αυξήσεις εντός της Αττικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικών συναλλαγών της REMAX Ελλάς, οι μεγαλύτερες αυξήσεις ενοικίων στις παραπάνω περιοχές της Αττικής εντοπίστηκαν στα Πετράλωνα, με ποσοστό 15,6%, και στην Κυψέλη, με 14,3%. Πάνω από τον μέσο όρο του 5,4% κινήθηκαν ο Λυκαβηττός (8,3%) και ο Νέος Κόσμος (8,2%).

Αξιοσημείωτες αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στον Βύρωνα και τη Νεάπολη, με 5,6%, καθώς και στους Αμπελόκηπους, με ποσοστό ετήσιας αύξησης ενοικίων 5,5%. Αντιθέτως, οι τιμές των ενοικίων παρέμειναν σταθερές στο Κολωνάκι και την ευρύτερη περιοχή του Χίλτον. Στα Βόρεια Προάστια, η μέση τιμή ενοικίασης κατοικιών για το 2026 διαμορφώνεται σε 10,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 10 ευρώ το 2025.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis