Η Zeekr κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των premium bev μαρκών στην Ελλάδα

Η Zeekr κατέλαβε την τρίτη θέση μεταξύ των premium ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην Ελλάδα, καταγράφοντας μερίδιο αγοράς άνω του 11% σε αυτή την κατηγορία. Η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 ταξινομήσεις μέσα στο 2026, επιδεικνύοντας μια δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά. Για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου, η Zeekr βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία.

Η πορεία της Zeekr στην ελληνική αγορά

Η εμπορική πορεία της Zeekr στην Ελλάδα βασίζεται σε μια γκάμα μοντέλων που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Η μάρκα έχει εστιάσει στην παροχή οχημάτων που συνδυάζουν την τεχνολογία, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό, στοιχεία που αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά σε όλα τα μοντέλα της.

Αυτή η στρατηγική έχει συμβάλει στην ταχεία αναγνώριση και καθιέρωση της Zeekr στην ελληνική αγορά των premium ηλεκτρικών οχημάτων, οδηγώντας την σε σημαντικές επιδόσεις όσον αφορά τις ταξινομήσεις και το μερίδιο αγοράς.

Η τρέχουσα γκάμα μοντέλων

Η τρέχουσα γκάμα της Zeekr περιλαμβάνει τα μοντέλα Zeekr X, Zeekr 001 και Zeekr 7X, καθένα από τα οποία προσφέρει μια ξεχωριστή προσέγγιση στην premium ηλεκτροκίνηση. Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της μάρκας, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και τον premium χαρακτήρα, καθιστώντας το ιδανικό για αστικές μετακινήσεις με στυλ.

Το Zeekr 001, από την πλευρά του, συνδυάζει την πρακτικότητα ενός shooting brake με υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αυτονομία, απευθυνόμενο σε οδηγούς που αναζητούν τόσο λειτουργικότητα όσο και δυναμική οδήγηση. Στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, το Zeekr 7X ξεχωρίζει χάρη στην προηγμένη αρχιτεκτονική 800V και την ικανότητα γρήγορης φόρτισης, προσφέροντας παράλληλα υψηλή τεχνολογία και άνετους χώρους για τους επιβάτες.

Το νέο Zeekr 7GT

Πρόσφατα, η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύθηκε με την άφιξη του νέου Zeekr 7GT, ενός μοντέλου που μεταφέρει τη φιλοσοφία Gran Turismo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το 7GT διαθέτει αρχιτεκτονική 800V, επιτρέποντας φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 13 λεπτά, γεγονός που αναδεικνύει την πρακτικότητα και την αποδοτικότητά του.

Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση από 0-100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, συνδυάζοντας την ταχύτητα με την καθημερινή χρηστικότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων που έλαβε το Zeekr 7GT από το Euro NCAP, σύμφωνα με τα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Αυτή η διάκριση ενισχύει περαιτέρω το τεχνολογικό και ποιοτικό προφίλ του νέου μοντέλου, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της μάρκας στην ασφάλεια.

Η αναμενόμενη άφιξη του Zeekr 9X

Σε λίγους μήνες, η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω με την άφιξη του Zeekr 9X, σηματοδοτώντας την είσοδο της μάρκας στην κατηγορία των luxury SUV. Το Zeekr 9X συνδυάζει την τεχνολογία Super Hybrid με υψηλές επιδόσεις, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο περιβάλλον για τους επιβάτες.

Με ισχύ που φτάνει τους 897 ίππους και επιτάχυνση από 0-100 km/h σε 4,1 δευτερόλεπτα, το νέο μοντέλο υπόσχεται μια δυναμική οδηγική εμπειρία. Η έμφαση στην first-class άνεση και το high-tech προφίλ του Zeekr 9X διευρύνει σημαντικά το πεδίο δράσης της Zeekr στην πολυτελή κατηγορία, προσφέροντας μια νέα επιλογή στους καταναλωτές που αναζητούν κορυφαία ποιότητα και καινοτομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki