Η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων της Super League σύμφωνα με το Transfermarkt

Με τη λήξη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου στη Super League να πλησιάζει, το Transfermarkt δημοσίευσε τις αξιολογήσεις του για τη χρηματιστηριακή αξία κάθε ομάδας. Οι ελληνικοί σύλλογοι προχωρούν σε τελευταίες τροποποιήσεις στα ρόστερ τους, με τη συνολική αξία του πρωταθλήματος να έχει φτάσει τα 647 εκατομμύρια ευρώ μετά το φετινό καλοκαίρι.

Η συνολική αξία του πρωταθλήματος και η λήξη των μεταγραφών

Η επενδυτική διάθεση των ελληνικών συλλόγων αποτυπώνεται με σαφήνεια στις αξιολογήσεις του Transfermarkt. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία του πρωταθλήματος της Super League έχει ανέλθει στα 647 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που διαμορφώθηκε μετά τις κινήσεις του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, οι ομάδες, με εξαίρεση την ΑΕΚ, επιχειρούν να καλύψουν τυχόν κενά που έχουν εντοπίσει στα ρόστερ τους, κάνοντας τις τελευταίες τους προσθήκες.

Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της λίστας

Στην κορυφή της λίστας των ομάδων με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έχουν εκτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 184,30 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας την πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα.

Αυτή η αξία ενισχύθηκε περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ορισμένες ακόμα κινήσεις στην αγορά. Συγκεκριμένα, η προσθήκη του Λίον Μπέιλι, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και η απόκτηση του Γκουστάβο Πούερτα, συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με σημαντική μεταγραφή

Τη δεύτερη θέση στον πίνακα των χρηματιστηριακών αξιών καταλαμβάνει ο Παναθηναϊκός. Η συνολική αξία του «τριφυλλιού» φτάνει τα 126,75 εκατομμύρια ευρώ, τοποθετώντας τον στη δεύτερη θέση μετά τον Ολυμπιακό.

Μία κομβική κίνηση που συνέβαλε σε αυτή την αξία ήταν η πρόσφατη απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου αποτιμάται στα 18,00 εκατομμύρια ευρώ από το Transfermarkt, αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Η προσθήκη του Ουναΐ προσδίδει παράλληλα επιπλέον ποιότητα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα

Πίσω από τους δύο πρωτοπόρους, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία του δικεφάλου του βορρά ανέρχεται στα 90,80 εκατομμύρια ευρώ.

Σε απόσταση αναπνοής από τον ΠΑΟΚ ακολουθεί η ΑΕΚ, με τη δική της χρηματιστηριακή αξία να φτάνει τα 86,20 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη πεντάδα των ομάδων με τη μεγαλύτερη αξία συμπληρώνει ο Άρης, ο οποίος διαθέτει χρηματιστηριακή αξία 41,05 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Άρης διατηρεί ένα αισθητό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων ομάδων της Super League που ακολουθούν.

Οι υπόλοιπες ομάδες της δεκάδας

Πέρα από την πρώτη πεντάδα, ακολουθούν και άλλες ομάδες της Super League με τις δικές τους χρηματιστηριακές αξίες. Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας, με την αξία του να ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Αμέσως μετά, στην έβδομη θέση, συναντάμε τον Λεβαδειακό, με χρηματιστηριακή αξία 16 εκατομμυρίων ευρώ, μόλις 2 εκατομμύρια λιγότερα από τον ΟΦΗ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Παναιτωλικός με 13 εκατομμύρια ευρώ, ο Αστέρας AKTOR με 12,6 εκατομμύρια ευρώ και ο Βόλος Elabet με 12,3 εκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνοντας τις δέκα ομάδες με τις υψηλότερες χρηματιστηριακές αξίες στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta