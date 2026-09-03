Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ: Ενίσχυση για συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες

Μέτρα στήριξης για περίπου τρία εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το προσεχές Σάββατο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν «εθνική σύνταξη» από τον Νοέμβριο για τους συνταξιούχους, φοροελαφρύνσεις για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και «οπωσδήποτε μέτρα και για αγρότες».

Οι επερχόμενες ανακοινώσεις αποτελούν συνέχεια της πολιτικής ενίσχυσης του εισοδήματος που παρουσίασε η κυβέρνηση την περασμένη χρονιά, με στόχο την περαιτέρω στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Ο «μποναμάς» που προορίζεται για τους συνταξιούχους αφορά στην αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο. Η αύξηση αυτή θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα προσεγγίζει την εθνική σύνταξη, αν και μένει να διευκρινιστεί αν η εφαρμογή της θα γίνει με τη μία ή σε δόσεις.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να διευρυνθούν και οι δικαιούχοι του επιδόματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε δηλώσει πρόσφατα πως η στήριξη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει ότι «στηρίξαμε πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους, γιατί έπρεπε να το κάνουμε, αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη, δεν είναι πλούσιος», τονίζοντας τη σημασία της διεύρυνσης των δικαιούχων.

Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα σενάρια που συζητούνται εδώ και καιρό περιλαμβάνουν την πιθανότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. Αυτές οι παρεμβάσεις έρχονται σε ένα κλίμα όπου η αγορά ζητά ένα νέο μοντέλο φορολόγησης, το οποίο θα επιβραβεύει τους συνεπείς επαγγελματίες.

Ειδικότερα, η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς, ενόψει της ΔΕΘ, απέστειλε υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην πρότασή της, η Επιτροπή εισηγείται ένα μοντέλο που θα βασίζεται σε αντικειμενική και μετρήσιμη αξιολόγηση της φορολογικής συνέπειας. Η σύνδεση της συνέπειας με πραγματικά οφέλη, όπως η μειωμένη προκαταβολή φόρου, οι ταχύτερες επιστροφές φόρων και η ευνοϊκότερη διοικητική μεταχείριση, αποτελούν βασικούς άξονες της πρότασης.

Μέτρα στήριξης και για τους αγρότες

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, δυναμικά έχουν αρχίσει να ακούγονται και οι αγρότες, οι οποίοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις κατά τις ημέρες διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN Greece, το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να προλάβει αυτές τις καταστάσεις.

«Δημιουργούν κλίμα και δημιουργούν πρόβλημα και στις τοπικές οικονομίες», παραδέχονται «γαλάζια» στελέχη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Τα ίδια στελέχη δηλώνουν πως «οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν μέτρα» για τον αγροτικό τομέα, δείχνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των αγροτών.

Με πληροφορίες από: cnn.gr