Οι κινεζικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους ποιότητας στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι αρχές της Κίνας προχωρούν σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων ποιότητας και συμμόρφωσης, θέτοντας υπό το μικροσκόπιο περίπου 100 εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες. Τέσσερα υπουργεία της χώρας, με επικεφαλής το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT), ενεργοποίησαν ετήσιες επιθεωρήσεις. Στόχος είναι η διασταύρωση των προδιαγραφών παραραγωγής με τις επίσημες εγκρίσεις τύπου, στον απόηχο της υπερπροσφοράς, του πολέμου τιμών και των εξαιρετικά συμπιεσμένων κύκλων εξέλιξης νέων μοντέλων.

Οι σαρωτικοί έλεγχοι στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η πρωτοβουλία των κινεζικών αρχών για εντατικούς ελέγχους αφορά περίπου 100 εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτό το ευρύ πρόγραμμα ελέγχων ποιότητας και συμμόρφωσης διεξάγεται από τέσσερα υπουργεία της χώρας. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, γνωστό ως MIIT.

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις που ενεργοποιήθηκαν έχουν ως κύριο στόχο τη διασταύρωση των προδιαγραφών παραγωγής των οχημάτων με τις επίσημες εγκρίσεις τύπου. Αυτοί οι έλεγχοι έρχονται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την υπερπροσφορά στην αγορά αυτοκινήτου, έναν σφοδρό πόλεμο τιμών και τους εξαιρετικά συμπιεσμένους κύκλους εξέλιξης νέων μοντέλων.

Η πίεση της υπερπαραγωγής και ο πόλεμος τιμών

Η πρωτοβουλία των αρχών αποτελεί απάντηση στις πιέσεις που δημιουργεί η τεράστια παραγωγική δυναμικότητα της ασιατικής χώρας. Η δυναμικότητα των κινεζικών εργοστασίων έχει φτάσει πλέον τα 55 εκατομμύρια οχήματα ετησίως. Ταυτόχρονα, η εγχώρια ζήτηση στην Κίνα κινείται περίπου στα 30 εκατομμύρια οχήματα.

Αυτό το σημαντικό χάσμα μεταξύ παραγωγής και ζήτησης πυροδότησε έναν σφοδρό πόλεμο τιμών στην αγορά. Ως συνέπεια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες οδηγήθηκαν σε δραστική συμπίεση των χρόνων εξέλιξης των μοντέλων τους. Ο κύκλος σχεδιασμού και διάθεσης ενός νέου μοντέλου μειώθηκε από τα παραδοσιακά τέσσερα χρόνια σε μόλις 12 έως 18 μήνες.

Διαπιστώσεις αποκλίσεων σε κορυφαίους κατασκευαστές

Κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησαν οι ρυθμιστικές αρχές, καταγράφηκαν τεχνικές αποκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία έγκρισης. Αυτές οι αποκλίσεις εντοπίστηκαν ακόμη και σε κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς.

Ειδικότερα, στο plug-in υβριδικό Qin L DM-i της BYD, εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στην πιστοποιημένη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τις επίσημες εργοστασιακές τιμές. Στην περίπτωση του νέου Geely Xingyuan, καταγράφηκε απόκλιση στο μεταξόνιο που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο του 1%.

Ανησυχίες για την επάρκεια των δοκιμών και προηγούμενες αστοχίες

Η ραγδαία επιτάχυνση των διαδικασιών εξέλιξης έχει προκαλέσει προβληματισμό στις εποπτικές αρχές. Οι ανησυχίες αφορούν την επάρκεια των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν από το εμπορικό λανσάρισμα των οχημάτων.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που παρατίθενται είναι και παλαιότερες αστοχίες μπαταριών. Αυτές οι αστοχίες οδήγησαν στην ανάκληση περίπου 210.000 οχημάτων GAC Aion S, τα οποία χρησιμοποιούσαν στοιχεία της CALB. Το γεγονός αυτό είχε εντείνει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τον έλεγχο των εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Νέα, αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας

Ως άμεση συνέπεια αυτών των διαπιστώσεων, οι ρυθμιστικοί φορείς της Κίνας προχωρούν στη θέσπιση σημαντικά αυστηρότερων τεχνικών προτύπων ασφαλείας. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, εισάγεται ένα νέο εθνικό πρότυπο.

Αυτό το πρότυπο απαιτεί από τις συστοιχίες μπαταριών να αντέχουν σε φαινόμενα θερμικής διαφυγής (thermal runaway) για τουλάχιστον δύο ώρες χωρίς εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης. Το νέο όριο αυξάνει δραστικά το προηγούμενο όριο των 5 λεπτών, το οποίο ίσχυε ως χρόνος διαφυγής των επιβατών. Παράλληλα, οι αρχές θέτουν σε τροχιά ένα ενιαίο και υποχρεωτικό πλαίσιο ελέγχου για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS).

Με πληροφορίες από: Gazzetta