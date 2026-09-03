Η IDEAL Holdings αποκτά το 100% της Kymora Limited με συμφωνία 118,75 εκατ. ευρώ

Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, την επίτευξη συμφωνίας για την απόκτηση του μειοψηφικού ποσοστού 25% της Kymora Limited από την Oak Hill Advisors (UK) LLP, γνωστή ως OHA. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 118,75 εκατομμύρια ευρώ, με την IDEAL Holdings να αποκτά το 100% της Kymora Limited μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Kymora Limited αποτελεί το κοινό εταιρικό όχημα που κατέχει σημαντικές συμμετοχές σε γνωστές ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι όροι της συμφωνίας και το τίμημα

Η συμφωνία μεταξύ της IDEAL Holdings και της OHA αφορά την εξαγορά του 25% της Kymora Limited, ποσοστό που κατείχε η Oak Hill Advisors. Το συνολικό τίμημα που συμφωνήθηκε για αυτό το μειοψηφικό ποσοστό ανέρχεται σε 118,75 εκατομμύρια ευρώ.

Από το ποσό αυτό, τα 112,75 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 6 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε μετοχές της IDEAL Holdings. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 1.000.000 ίδιες μετοχές, με την τιμή ανά μετοχή να έχει οριστεί στα 6 ευρώ. Η αποτίμηση του κοινού εταιρικού οχήματος Kymora Limited, βάσει της οποίας καθορίστηκε το τίμημα, συμφωνήθηκε στα 475 εκατομμύρια ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της Kymora Limited

Η Kymora Limited, το εταιρικό όχημα που αποτελεί το αντικείμενο της εξαγοράς, διαθέτει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε σημαντικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, κατέχει το 100% του Byte Group, ενός ομίλου με παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας.

Επιπλέον, η Kymora Limited κατέχει το 70% των Αττικά Πολυκαταστήματα, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστημάτων στην Ελλάδα. Τέλος, έχει στην ιδιοκτησία της το 100% της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων.

Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Η χρηματοδότηση του μετρητού μέρους του τιμήματος θα προέλθει από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL Holdings. Σε αυτά περιλαμβάνεται η πλήρης αξιοποίηση των 45 εκατομμυρίων ευρώ που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη μέρους του ποσού.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό θα γίνει μετά την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων βημάτων που προβλέπονται στη συμφωνία εξαγοράς.

Δηλώσεις από την IDEAL Holdings

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της συμφωνίας με την OHA, την οποία χαρακτήρισε αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Τόνισε ότι μέσω αυτής της συναλλαγής, η IDEAL επενδύει το 100% των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την περσινή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επεσήμανε επίσης ότι η OHA συνέβαλε σημαντικά στην αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις της. Χαρακτήρισε την επένδυση συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο, θεωρώντας την πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάστηκαν τους τελευταίους 15 μήνες. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίηση για τη συνέχιση της στήριξης της OHA προς την IDEAL ως μέτοχος, προβλέποντας τη συνέχιση της συνεργασίας τους για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προέβλεπε η αρχική συμφωνία.

Η θέση της Oak Hill Advisors

Από την πλευρά της, η Oak Hill Advisors εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξαιρετική συνεργασία που είχε με την IDEAL Holdings. Σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την αξία που δημιουργήθηκε από κοινού κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας.

Οι εκπρόσωποι της OHA αναγνώρισαν τις εξαιρετικές επιδόσεις του κ. Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, της διοικητικής ομάδας της IDEAL, καθώς και των διοικητικών ομάδων των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και Μπάρμπα Στάθης. Δήλωσαν ότι στηρίζουν την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουν στη συνέχιση της συνεργασίας τους ως μέτοχοι, καθώς η IDEAL Holdings προχωρά στην επόμενη φάση της.

Με πληροφορίες από: Topontiki